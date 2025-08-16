logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡NOCHE DE PUTT!

Fotogalería

¡NOCHE DE PUTT!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

¡NOCHE DE PUTT!

ACCIONES EN EL ANUAL DEL GOLF DEL CLUB CAMPESTRE

Por Maru Bustos PULSO

Agosto 16, 2025 03:00 a.m.
A

Galeria

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

imagen carrusel

Interesantes resultan las acciones entre los expertos jugadores que participan en el Torneo Anual de Golf, que lleva a cabo con éxito el Club Campestre de San Luis.

En el green, el talento, habilidad y estrategias entre los jugadores, que comparten mañanas de acción, alegría y anécdotas.

Como parte del evento, participaron como siempre entusiastas y optimistas en la Noche de Putt, Approach, donde una vez más demostraron su talento, habilidad y experiencia en el deporte escocés.

Ellos, audaces y calculadores, reafirman el deseo de obtener más éxitos en el deporte escocés.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así, los más perseverantes alcanzarán el triunfo y serán premiados esta noche en una celebración especial que reserva atractivos y sorpresas.

De esta manera, finaliza la 58 edición de este magno evento que anualmente reúne a destacados bastoneros de la localidad y del interior del país.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¡NOCHE DE PUTT!
¡NOCHE DE PUTT!

¡NOCHE DE PUTT!

SLP

Maru Bustos

ACCIONES EN EL ANUAL DEL GOLF DEL CLUB CAMPESTRE

BAILE DE LAS ROSAS
BAILE DE LAS ROSAS

BAILE DE LAS ROSAS

SLP

Maru Bustos

HOY ELIGEN A LA NUEVA REINA DEL CLUB DEPORTIVO POTOSINO

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!
¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

SLP

Maru Bustos

TORNEO ANUAL DE GOLF DEL CLUB CAMPESTRE

CÁLIDO ENCUENTRO
CÁLIDO ENCUENTRO

CÁLIDO ENCUENTRO

SLP

Maru Bustos

GOLFISTAS COMPARTEN EXPERIENCIAS