Interesantes resultan las acciones entre los expertos jugadores que participan en el Torneo Anual de Golf, que lleva a cabo con éxito el Club Campestre de San Luis.

En el green, el talento, habilidad y estrategias entre los jugadores, que comparten mañanas de acción, alegría y anécdotas.

Como parte del evento, participaron como siempre entusiastas y optimistas en la Noche de Putt, Approach, donde una vez más demostraron su talento, habilidad y experiencia en el deporte escocés.

Ellos, audaces y calculadores, reafirman el deseo de obtener más éxitos en el deporte escocés.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Así, los más perseverantes alcanzarán el triunfo y serán premiados esta noche en una celebración especial que reserva atractivos y sorpresas.

De esta manera, finaliza la 58 edición de este magno evento que anualmente reúne a destacados bastoneros de la localidad y del interior del país.