Drexler se prepara para su más grande concierto

Tras convertirse en el máximo ganador de los Latin Grammy, Jorge Drexler se encamina a los Grammy con una nominación por su álbum "Tinta y tiempo" y a pocos días de ofrecer un concierto en México al que considera histórico.

En una entrevista reciente desde su adoptiva Madrid, el cantautor uruguayo conversó sobre el peso de la música urbana latina, su reciente actuación con Elvis Costello y el significado detrás de una de las canciones más conmovedoras de su álbum.

"Estoy muy orgulloso", dijo sobre su nominación en la categoría de mejor álbum de rock o música alternativa latina en los Grammy que serán entregados el domingo. "Es un disco hecho de manera realmente artesanal, con gente toda muy allegada a nosotros".

Drexler compite con Cimafunk, Mon Laferte, Gaby Moreno, Fito Paez y Rosalía. En los Latin Grammy fue el mayor ganador tras recibir seis gramófonos, incluyendo canción del año por "Tocarte", que interpreta con el músico urbano español C. Tangana.

La nominación a los Grammy, su sexta para los premios, le supo aún mejor porque "Tinta y tiempo" fue un álbum complicado de lograr.

"El disco es una gran hoja en blanco", dijo. "Un homenaje a la hoja en blanco que fue la gran victoriosa de este proceso, porque me costó enormemente escribir el disco y casi siempre ganaba la hoja en blanco, en el disco se muestran 10 batallas que gané yo, pero por cada una hay 10 perdidas, había que honrar ese vacío y ese vértigo que te da la hoja en blanco".

Una de esas canciones fue "Duermevela", que demoró unos cinco años en terminar y casi no lo lograba si no fue por la insistencia de su hijo mayor, Pablo, con quien se comprometió si él la producía. Ya con la canción compuesta, Drexler decidió invitar también a sus hijos menores, Lea y Luca, a quienes se les escucha cantar en ella. La canción está dedicada a la fallecida madre de Drexler, Lucero, y a "la madre de todos los sueños, que es el sueño que uno tiene en brazos de su madre".

"Ese momento de entrega, de confianza y de seguridad, cuando el mundo es absolutamente perfecto y todo está en orden y todo funciona", dijo Drexler a quien le cuesta trabajo dormir y padece constantes "jet lag" por sus viajes.

La canción menciona a Cabo Santa María y el Faro de la Paloma, que quedan cerca de la casa de su familia en Uruguay, donde compuso sus primeras canciones, como "Bienvenida" de 1992. Drexler quería cerrar un ciclo volviendo ahí en "Duermevela".

Pablo también produjo "Tocarte", la cual interpretó Drexler con el rockero británico Elvis Costello en la ceremonia de los Latin Grammy. Para Drexler fue un regalo estar con un músico al que admira.

"Ver la sencillez con la que se maneja, la humildad con la que se dirige a todo el equipo, la alegría con la que disfruta de experimentar y buscar cosas nuevas en otros ámbitos que no son los de él, fue una lección, realmente una lección de vida", dijo.

"Tocarte" es la segunda colaboración de Drexler y Tangana después de "Nominao". A sus 58 años, Drexler está muy contento explorando el género urbano latino y disfruta de álbumes como "Un verano sin ti" de Bad Bunny, "Motomami" de Rosalía o "El madrileño" de Tangana.

"Hay que ver nuestra canción con perspectiva y saber que históricamente muchísimas cosas, desde Carmen Miranda, por ejemplo, en su momento en Brasil, que fue desdeñada por toda la opinión crítica y por toda una generación ... siempre ha habido cosas que en su momento la intelectualidad no se dio cuenta de valor artístico y del valor histórico que tenían", dijo. "Para mí pasa lo mismo con la música urbana".

Drexler celebró la nominación de "Un verano sin ti" en la categoría de álbum del año en los Grammy, algo que le recordó su nominación al Oscar a mejor canción por "Al otro lado del río" de "Diarios de motocicleta", la primera canción en español en ser nominada en la categoría.

"Cómo no voy a estar contento de que un colega como Bad Bunny tenga nominado su disco en una categoría rabiosamente anglo y excluyente completamente del idioma español", dijo. "Es un mérito también del idioma, y del avance del idioma español ... No hay que engañarse porque esté en un formato de música popular o un formato de música urbana o electrónica".

Más allá de los Grammy, Drexler tendrá motivos para celebrar con sus próximos conciertos en Monterrey, Guadalajara y el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, país donde por cierto pasó una temporada cuando era pequeño en la zona de Zinapécuaro, en Michoacán, cuando sus abuelos trabajaban en una escuela rural de la Unesco.

"Se dice rápido, pero toda mi vida lo he visto como un imposible al Auditorio", dijo sobre su concierto del 16 de febrero. "La fiesta del auditorio es histórica para mí".

"No he tocado nunca en un lugar para 10.000 personas, es un desafío muy grande", agregó. "No sólo va a ser el concierto más grande de mi vida en dimensiones, sino que estar en México es siempre un removedor musical y cultural".