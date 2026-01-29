logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

DUA LIPA DESLUMBRA EN DESFILE DE CHANEL

Por El Universal

Enero 29, 2026 03:00 a.m.
A
DUA LIPA DESLUMBRA EN DESFILE DE CHANEL

DUA LIPA FUE UNA DE LAS INVITADAS AL DESFILE DE CHANEL CELEBRADO EN LA SEMANA DE LA ALTA COSTURA EN PARÍS. LA INTÉRPRETE LUCIÓ UN TRAJE AMARILLO VIBRANTE PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN EN EL GRAND PALAIS. ELIGIÓ UN LOOK QUE REINTERPRETA DE UNA MANERA AUDAZ Y MODERNA EL EMBLEMÁTICO TRAJE DE TWEED DE CHANEL. EL CONJUNTO ESTÁ CONFORMADO POR UNA FALDA TUBO DE BAJO ASIMÉTRICO Y SACO ENTALLADO. EN EL JUEGO DE COLORES RESALTA EL AMARILLO QUE YA MENCIONAMOS, PERO TAMBIÉN EL ROJO PRESENTE EN RIBETES QUE ENRIQUECEN AMBAS PIEZAS. EN LA CHAQUETA DESTACAN LOS BOTONES CON EL LOGO DOBLE C DE LA MARCA DE LUJO Y LLEVA UN BOLSO QUE LUCE EL MISMO ESTAMPADO DEL TRAJE SASTRE Y TIENE ASA DE CADENA CON CUERO ENTRELAZADO.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fans de BTS denuncian posible colusión con revendedores en conciertos
Fans de BTS denuncian posible colusión con revendedores en conciertos

Fans de BTS denuncian posible colusión con revendedores en conciertos

SLP

El Universal

El ARMY mexicano expresa su descontento ante posibles irregularidades en la venta de boletos para los conciertos de BTS.

Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo
Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo

Marc Anthony y su esposa, Nadia Ferreira, anuncian que esperan su segundo hijo

SLP

EFE

La pareja celebra la llegada de un nuevo bebé en medio de su tercer aniversario de matrimonio

OCESA aclara acusaciones del Army mexicano sobre reventa de boletos
OCESA aclara acusaciones del Army mexicano sobre reventa de boletos

OCESA aclara acusaciones del Army mexicano sobre reventa de boletos

SLP

El Universal

Ocesa desmiente colusión con reventa de boletos de BTS

Intentan asaltar hotel del actor Roberto Palazuelos en Tulum
Intentan asaltar hotel del actor Roberto Palazuelos en Tulum

Intentan asaltar hotel del actor Roberto Palazuelos en Tulum

SLP

El Universal

La Fiscalía General de Quintana Roo evita robo en hotel de Roberto Palazuelos en Tulum