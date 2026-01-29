DUA LIPA DESLUMBRA EN DESFILE DE CHANEL
DUA LIPA FUE UNA DE LAS INVITADAS AL DESFILE DE CHANEL CELEBRADO EN LA SEMANA DE LA ALTA COSTURA EN PARÍS. LA INTÉRPRETE LUCIÓ UN TRAJE AMARILLO VIBRANTE PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN EN EL GRAND PALAIS. ELIGIÓ UN LOOK QUE REINTERPRETA DE UNA MANERA AUDAZ Y MODERNA EL EMBLEMÁTICO TRAJE DE TWEED DE CHANEL. EL CONJUNTO ESTÁ CONFORMADO POR UNA FALDA TUBO DE BAJO ASIMÉTRICO Y SACO ENTALLADO. EN EL JUEGO DE COLORES RESALTA EL AMARILLO QUE YA MENCIONAMOS, PERO TAMBIÉN EL ROJO PRESENTE EN RIBETES QUE ENRIQUECEN AMBAS PIEZAS. EN LA CHAQUETA DESTACAN LOS BOTONES CON EL LOGO DOBLE C DE LA MARCA DE LUJO Y LLEVA UN BOLSO QUE LUCE EL MISMO ESTAMPADO DEL TRAJE SASTRE Y TIENE ASA DE CADENA CON CUERO ENTRELAZADO.
