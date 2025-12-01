Dua Lipa emociona a sus fans con versiones de canciones latinas

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La cantante Dua Lipa, durante su gira "Radical Optimism Tour", ha sorprendido a fans de todo el mundo no solo cantando sus éxitos como "Levitating", "Dance the Night" o "Cold Heart", sino también por los homenajes que ha rendido a diversos artistas latinos.

Más recientemente, la cantante londinense interpretó su versión de "Antología", cantada originalmente por Shakira. Además, expresó su admiración hacia la colombiana diciendo que es una canción que "ha tocado muchos corazones".

"Hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo de una artista que me inspira (...) Ustedes pueden ayudarme a cantar, esto es 'Antología'", expresó Dua Lipa.

Sin embargo, detrás de su show, la estrella ha estado recreando versiones de canciones que han marcado a distintas generaciones a lo largo del tiempo.

Durante sus shows en Argentina el 7 y 8 de noviembre, la cantante sorprendió a sus fans con su versión de "De Música Ligera" en el Estadio Monumental, donde más de 170 mil personas se reunieron para cantar al unísono el verso de Gustavo Cerati: "De aquel amor/ De música ligera/ Nada nos libra/ Nada más queda".

Además, Lipa sorprendió también con un cover del dúo argentino Miranda!, donde el público cantó con mucho sentimiento: "¿Quién es tu nuevo amor?/ ¿Tu nueva ocupación?/ ¿Tu misterioso alguien?", dejando la vara en alto.

En Chile, Dua Lipa decidió ponerse en modo rompe corazones y rindió homenaje a la cantautora Mon Laferte interpretando el éxito que la lanzó a la fama: "Tu falta de querer", tema que hoy sigue sonando en bares y fiestas.

Al cantar "El duelo", de la banda chilena La Ley, la estrella sorprendió a los fans transportándolos a tiempos más simples, donde el sufrimiento y la ausencia se pudieron sentir en la cancha del Estadio Nacional de Santiago.

El 15 y 22 de noviembre, durante sus presentaciones en Brasil, Dua Lipa rindió un homenaje a la música que ha puesto ritmo al futbol y que remite a favelas y playas del país al interpretar clásicos del cantautor Sérgio Mendes.

"Cariñito", la sorpresa de Dua Lipa para los peruanos

En el Estadio Nacional del Perú, la intérprete de 30 años sorprendió a sus fans cantando "Cariñito", uno de los temas más icónicos del cancionero peruano, junto a Mauricio Mesones, el reconocido cantante de música tropical.

Para sus presentaciones del 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, no se han filtrado ni revelado las canciones con las que Dua Lipa podría rendir homenaje a la música local, por lo que los fans tienen altas expectativas por escucharla hoy a las 9:00 de la noche.