ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

ARMONÍA ENTRE "LOS APÓSTOLES"

Corona de Adviento 2025: Encendido de la segunda vela y su significado

La Corona de Adviento 2025 continúa su celebración con el encendido de la segunda vela, descubre su simbolismo y significado.

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 12:41 p.m.
Corona de Adviento 2025: Encendido de la segunda vela y su significado

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La Corona de Adviento es uno de los símbolos más característicos y especiales en las tradiciones católicas y cristianas para millones de personas, su presencia anuncia el inicio de las fechas navideñas.

De acuerdo con National Geographic, el adviento marca el inicio del año litúrgico y se celebra durante las cuatro semanas antes del 25 de noviembre, cada uno de esos cuatro domingos se dedica a una virtud cristiana muy específica: la esperanza, la paz, el gozo y finalmente, el amor.

¿Cuándo se enciende la segunda vela y que color toca?

La primera vela se encendió el pasado 30 de noviembre, representa la esperanza y sirve como reflejo de la salvación que traerá el nacimiento de Cristo, esta vela es morada.

La segunda vela será de nuevo de color morado, y continuará el tono de reflexión, sólo que ahora haciendo énfasis en la paz, se debe de encender el 7 de diciembre y sirve como tiempo para reconciliarte personalmente, buscando la armonía con dios y los demás.

Las siguientes dos velas se encienden el 14 y 21 de diciembre, una de color rosa y la otra morada, una invita a experimentar la alegría de saber que Cristo está pronto a nacer y la otra el amor que Dios tiene hacia la humanidad.

Origen de esta tradición

De acuerdo con National Geographic, la tradición se popularizó con el pastor luterano alemán Johann Wichern en el siglo XIX, quien utilizaba una corona de velas para enseñarle a los niños el significado del adviento, desde ese momento, la corona es un símbolo de paz en medio del frío invierno.

Tres velas son moradas (símbolos de penitencia y preparación), y una de color rosa (símbolo de alegría del tercer domingo, también conocido como "Gaudete", que significa "alegraos" en latín por la llegada del nacimiento de Jesús).

El Universal

La Corona de Adviento 2025 continúa su celebración con el encendido de la segunda vela, descubre su simbolismo y significado.

