logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Fotogalería

AMIGOS ABOGADOS FELICES POR NAVIDAD

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Edgar Vivar emociona al recordar a Chespirito

El actor Edgar Vivar comparte un emotivo mensaje en redes sociales recordando a su colega Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 08:15 p.m.
A
Edgar Vivar emociona al recordar a Chespirito

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 29 (EL UNIVERSAL).- Once años han pasado desde la muerte de Roberto Gómez Bolaños, sin embargo, su recuerdo sigue presente en las personas que tocó con su trabajo y sobre todo en aquellos que compartieron con él.

Este viernes 28 las redes sociales se llenaron de mensajes para honrar la memoria del comediante, pero uno de los que destacó fue el de Édgar Vivar, el entrañable Señor Barriga de "El chavo del 8".

A través de su cuenta oficial de X, el actor compartió un emotivo mensaje para Bolaños, en el que no sólo destacó lo mucho que lo extraña, también expresó el cariño que le sigue teniendo:

"Han sido 11 años ya, pero sigues presente en mi vida. Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones; por las sonrisas", escribió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Estas palabras fueron acompañadas por una imagen muy especial, una en la que ambos comediantes aparecen caracterizados de El Botija y El Chómpiras, personas que interpretaban en Los Caquitos, uno de los segmentos más recordados de los programas de Chespirito.

Los usuarios no tardaron en reaccionar y, además de compartir la nostalgia de Vivar, también agradecieron compartir sus recuerdos con algunas frases icónicas de los programas:

"Leer esto me pone muy barriga, señor triste", "Gracias por regalarnos miles de momentos llenos de alegría y buen humor", "Gracias por todas las barrigas, señor risas. En alguna época de mi existencia lo único que me hacía reír fue El Chavo del 8", "Gran pareja El Botija y el Chómpiras que cada dos por tres siempre metía la pata", son algunos mensajes que se pueden leer.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Edgar Vivar emociona al recordar a Chespirito
Edgar Vivar emociona al recordar a Chespirito

Edgar Vivar emociona al recordar a Chespirito

SLP

El Universal

El actor Edgar Vivar comparte un emotivo mensaje en redes sociales recordando a su colega Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Cazzu regaña a fans chilenos por insultos a Christian Nodal durante concierto en Chile
Cazzu regaña a fans chilenos por insultos a Christian Nodal durante concierto en Chile

Cazzu regaña a fans chilenos por insultos a Christian Nodal durante concierto en Chile

SLP

El Universal

Julieta, conocida como Cazzu, reacciona ante los gritos de fans chilenos contra Christian Nodal durante su gira.

Julio Alemán: el día que el actor se convirtió en héroe y frustró un asalto en su casa
Julio Alemán: el día que el actor se convirtió en héroe y frustró un asalto en su casa

Julio Alemán: el día que el actor se convirtió en héroe y frustró un asalto en su casa

SLP

El Universal

En 1970, el galán mexicano defendió a su esposa y enfrentó a dos delincuentes adolescentes en un hecho que marcó su vida

Listo el megaoperativo para el Bolo Fest 2025
Listo el megaoperativo para el Bolo Fest 2025

Listo el megaoperativo para el Bolo Fest 2025

SLP

El Universal

La SSC desplegará más de mil elementos, helicóptero y cierres viales para resguardar el desfile navideño de este sábado