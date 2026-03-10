Edgar Vivar recibe homenaje y reflexiona sobre la IA en el cine

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Aunque la

avanza con rapidez dentro de la

audiovisual, pero para el actor mexicanoel futuro dely la actuación seguirá dependiendo delDurante la ceremonia por elde la(AMCI), donde recibió unpor su trayectoria, el intérprete reflexionó sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el arte."Yo lo veo como un estímulo, como unmuy grande. Hay cosas que no se pueden sustituir: el, el. Por muy digitalizada que esté la imagen, todavía no creo que pueda reemplazar eso", dijoante los medios de comunicación.El actor que interpretó a, consideró que el desarrollo derepresenta más unque una amenaza para los creadores.En su opinión, lapuede modificar la manera en que se producen las imágenes, pero difícilmente podrá sustituir elque existe detrás de una interpretación. Para el histrión, ely la actuación siguen siendo disciplinas profundamente ligadas a la"Cuando un actor empieza a actuar como, entonces sí sería problemático. Van a hacercon, pero va a llegar un momento en que se va a saturar y se regresa a las. Esa es mi visión", continuo el actor de 77 años.Además, señaló que la irrupción de laobligará a laa replantear ciertosy también a exigir mayora quienes están frente a la cámara.En ese sentido, considera que elserá cada vez más crítico con los contenidos generados digitalmente y terminará valorando aún más eltradicional."Cuando llegó elhablado los actores se pusieron a temblar. Muchos no tenían buena voz o tenían un acento muy extranjero. Entonces lafunciona en este sentido: van a sobrevivir los más aptos. No quiero llamarle una moda, pero sí es una forma de querer hacer algo diferente. Pero siempre se regresa a lo tradicional. La sensación de estar en una sala oscura compartiendo el tiempo y el espacio con gente que uno no conoce, pero latiendo su corazón al unísono de la historia que se está contando... eso se queda".-----Reconocimiento en la AMCILas declaraciones del actor ocurrieron durante la celebración delde la, realizada el 9 de marzo, donde la institución entregó su tradicional "" a estudiantes, egresados y profesionales del medio audiovisual.En el marco de la ceremonia, la organización también rindió unpor su trayectoria dentro del, la televisión y el teatro. El reconocimiento le fue entregado por, hijo del actor, cuyo nombre lleva el galardón.Durante la entrega, el también actor destacó la figura deno solo como intérprete, sino como compañero dentro de la"A Edgar se le admira desde luego por ser un, disciplinado y maravilloso, pero también por el, el amigo, el gran conversador y la", dijo frente a la audiencia.Visiblemente conmovido, el intérprete de "Ñoño" agradeció ely recordó la admiración que sentía por, una de las figuras más importantes de la actuación en México."Me están dando un reconocimiento tan hermoso que lleva el nombre de unal que admiré profundamente".-----Más de cinco décadas de carreraes una de las figuras más reconocidas de la. Su carrera comenzó en los años setenta y alcanzó proyección internacional gracias a su participación en los programas creados por, especialmente "" y "El Chapulín Colorado".En esas producciones dio vida a personajes emblemáticos como "", "Ñoño" o "El Botija", que se convirtieron en parte de laen América Latina y España. Con el paso del tiempo, su trabajo también se extendió al, el teatro y el doblaje, consolidando una trayectoria de más de cinco décadas.El propio actor reconoce que el tiempo ha pasado rápido, pero considera quedentro del medio es laque puede recibir después de tantos años de trabajo."Elmuy rápido. Es muy lindo poder constatar que de alguna manera, por tu trabajo, sigues vigente. En un momento tuve que elegir entre ser médico o ser actor. Creo que no me equivoqué".Además de suen televisión en múltiplescinematográficos y teatrales, continúa abierto a. Entre sus deseos profesionales incluso mencionó la posibilidad de interpretar algunaen teatro."Lo importante es tener, querery seguir haciendo cosas. A mí me encantaría hacer teatro y hacer, mi Shakespeare", finalizó.