Polémica generada por tiktokers en El Buen Fin 2024

Cada año cientos de empresas y marcas se unen en una iniciativa conocida como El Buen Fin, la cual fue creada para fomentar el consumo de los compradores, reactivando la economía a través de tentadores descuentos en todo tipo de productos y servicios.

Al igual que el famoso Black Friday en Estados Unidos, El Buen Fin representa una oportunidad para miles de consumidores para adquirir artículos electrónicos, muebles, viajes y muchas cosas más a grandes precios sin afectar su bolsillo.

Por este motivo, a pocos días de realizarse la edición 2024, un grupo de tiktokers causó gran controversia en redes sociales por criticar "El Buen Fin" y llamar "nacas" a las personas que lo celebran.

"Par de tres" es el nombre de la cuenta en donde los tiktokers David, Moy y Alex comparten sus entretenidas pláticas desde la postura privilegiada en la que ven diversos temas de la actualidad y que capturó la atención de los usuarios.

Recientemente, el grupo de jóvenes causó polémica por entrar en disputa respecto al Buen Fin, pues en uno de sus episodios más recientes, David introdujo el tema a la conversación al preguntar: "¿cuál es la festividad favorita de los nacos?, El Buen Fin".

Asimismo, otro de sus compañeros secundó la afirmación, lo que dio pie a que enfatizara su punto diciendo: "es chido el buen fin, pero siento que los nacos lo hacen festividad", añadió.

Desde videojuegos, computadoras, electrodomésticos y pantallas, este grupo de chicos admitió haber adquirido artículos en oferta por El Buen Fin; sin embargo, pensaban que emocionarse como si fuera una festividad, era cosa de nacos.

"Si tiene 40% de descuento, por qué pagaría 40% más..." mencionó David, a lo que Alex le respondió: "Tú traes pobreza".

"Tú porque no quieres ser corriente, no puedes aprovechar un 40% de descuento", mencionó.

Por su parte los usuarios entraron en debate dentro de los comentarios, pues mientras que algunos concordaron con las opiniones que expresaron en el video, otros los criticaron por llamar nacos a quienes aprovechan las ofertas: "Hablan como si ellos tuvieran dinero para gastar, cuando solo se encargan de gastar el dinero de sus papás"; "El Buen Fin no es festividad... ¿qué sigue, empezar a celebrar el prime day?"; "Es más inteligente usar tus recursos eficientemente con unos descuentos"; "No quiere comprar con 40% y se la pasa buscando vuelos baratos"; "Es que es hasta inteligente saber cómo cuidar su dinero, no solo gastar por decir que eres más rico o cool cuando no está en oferta se llama inteligencia financiera"; "Si por lo menos estuvieran entre las primeras 50 personas élite económicamente hablando aquel México creería en el despotismo y el narcisismo tan marcado que tienen".