El cantante Alex Fernández revela hospitalización de su hija menor
Alex Fernández informa sobre la hospitalización de su hija menor, Nirvana, por complicaciones de salmonela. La niña se encuentra en proceso de recuperación.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- Luego de celebrar recientemente su segundo cumpleaños, Nirvana, la hija menor de Alex Fernández, atravesó un problema de salud que la llevó a ser hospitalizada. Afortunadamente, la pequeña ya se encuentra estable y en recuperación.
El cantante dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía en la que se observa a la niña con una bata médica. En el mensaje, explicó que fue ingresada por complicaciones derivadas de salmonela y agradeció las muestras de apoyo de sus fanáticos.
"Gracias a Dios ya va mejor. Gracias a todos por sus mensajes y buenos deseos, de corazón", escribió el intérprete para tranquilizar a los seguidores.
En la imagen también se aprecia a la menor con un suero intravenoso, lo que indica que continúa bajo supervisión médica.
Nirvana cumplió dos años el pasado 8 de enero, celebración que se llevó a cabo con una fiesta de temática vaquera en el rancho Los Tres Potrillos, propiedad de su bisabuelo, don Vicente Fernández, a las afueras de Guadalajara.
De acuerdo con Mayo Clinic, la salmonela, o salmonelosis, es una infección bacteriana que afecta el tracto intestinal y se transmite principalmente a través del consumo de agua o alimentos contaminados. Pese a que algunas personas pueden no presentar síntomas, la mayoría desarrolla malestares entre 6 y 72 horas después de la infección.
Entre los síntomas más comunes se encuentran:
Fiebre
Diarrea
Cólicos abdominales
Náuseas
Vómitos
Escalofríos
Dolor de cabeza
Presencia de sangre en las heces
En la mayoría de los casos, las personas sanas se recuperan en pocos días sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, cuando la infección afecta a bebés, niños pequeños, adultos mayores o personas con el sistema inmunológico debilitado, puede provocar complicaciones como deshidratación severa, por lo que se recomienda acudir al médico si los síntomas persisten o se agravan.
