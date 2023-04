El cine latino tendrá de nuevo su momento en Hollywood, confía Benicio del Toro

MADRID (EFE).- El actor puertorriqueño Benicio del Toro celebra que las nuevas generaciones estén colocando "a las minorías" en el centro de la ficción estadounidense y, ante el auge de otros cines como el afroamericano o el asiático, tiene claro que "el latino tendrá de nuevo su momento en Hollywood".



Del Toro recibirá este sábado el premio Platino de Honor 2023 en Madrid y en una entrevista con EFE cuenta que aunque "todavía existen problemas de estereotipos" para las minorías, entre ellos los latinos, las cosas "han cambiado un poco en Estados Unidos".

"Si tú eres latino está bien, ¿por qué no vas a hacer de latino?, la cosa es buscarle la complejidad a esos personajes, que a veces se puede pero otras no", analiza Del Toro, quien con este galardón de la industria iberoamericana se suma a intérpretes como Edward James Olmos, Antonio Banderas o Carmen Maura.

Quien interpretó en la ficción a personajes clave de la historia moderna latinoamericana como el Che Guevara o el narcotraficante Pablo Escobar alude además a que romper estos círculos viciosos no depende solo de los actores.

"Eso depende de con quién estés trabajando porque el cine no se hace solo, no es solo el actor el que toma decisiones, es un trabajo de grupo en el hay que colaborar mucho, creo que en Estados Unidos tal vez las cosas han cambiado, las nuevas generaciones van mejorándolas", considera.

UN PREMIO QUE HONRA SUS "RAÍCES"

El intérprete, ganador de premios como el Óscar, el Globo de Oro, el Bafta, el Oso de Plata de Berlín o la Palma de Oro de Cannes, asegura sentirse muy "honrado" por recibir este galardón de la industria iberoamericana.

"Es verdaderamente un honor ser parte de ella y ser reconocido por mis raíces", apunta el puertorriqueño, quien ha desarrollado su carrera en Estados Unidos pero también ha trabajado con directores como el mexicano Alejandro González Iñárritu o los españoles Bigas Luna y Fernando León de Aranoa.

En ese sentido, defiende que no importa tanto donde el actor trabaje siempre que "busque la verdad" de las historias que interpreta.

"Eso no importa hacerlo en Hollywood, en España o en México, aunque es cierto que a veces el cine latino o el europeo se parecen más al independiente estadounidense", opina.

Un cine donde él se ha "forjado": "Cuando empecé había una ola de cine independiente con Soderbergh, Spike Lee, Tarantino, Robert Rodriguez... tuve esa oportunidad y ahí, en el cine independiente, uno se hace más puro".

Así, explica que el cine de Hollywood "no es que sea más cómodo por tener más presupuesto", sino por poder contar "con más tiempo" para rodar.

"En el cine latino el tiempo está más limitado, es más sobre la marcha, pero lo que hay que hacer es buscar la verdad del cuento, del personaje, y eso es igual de difícil en los dos lados", estima.

EL PASO CONSTANTE DEL CINE IBEROAMERICANO

El puertorriqueño ve mucho cine iberoamericano, "aunque no todo", contemporáneo y antiguo, y con ese conocimiento valora que haya filmes "que marquen un momento o una época" incluso años después de ser estrenados.

"Cine iberoamericano se sigue haciendo y mientras se siga haciendo... creo que ahora hay más oportunidades, más posibilidades y hay más cine como tal que cuando empecé yo", opina.

Sobre el cine social que se hace en la región y que da buenos resultados internacionales, cree que ya "lleva un tiempo en auge".

Admirador de Oliver Stone y el cine político que este director estadounidense "logra hacer dentro de Hollywood" a pesar de que esa industria "no quiere hacerlo", pide "libertad del expresión" para todas las cintas porque "siempre hay dos caras para todo cuento".

Del Toro es, a sus 56 años, el décimo actor que recibe el Platino de Honor y aunque ha trabajado con los más populares directores de cine sigue con hambre de retos nuevos.

"Me encantaría volver a trabajar en España, no he trabajado nunca con Almodóvar y querría, no he trabajado con Scorsese...", enumera este actor que dejó de lado la carrera de derecho por "algo maravilloso": "Pararse delante de un público y hacerles sentir algo".