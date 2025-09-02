El Conjuro 4: ¿Cuál es el orden para ver las películas de los Warren?

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Si eres fanático del cine de terror seguro conoces el nombre de James Wan, la mente creativa que creó dos franquicias de terror icónicas, Saw (o en español "juego del miedo") y El Conjuro, esta última está a un par de días de estrenar una nueva historia.

La franquicia que sigue la historia de Lorraine y Ed Warren mientras investigan eventos paranormales es una de las más exitosas, desde su estreno en 2013, son 10 las películas que se relacionan a los Warren, recaudando más de 2 mil millones de dólares en taquilla.

¿Cuál es el orden para ver las películas de terror?

Con el próximo estreno de "El Conjuro: Últimos Ritos" a solo unos días, surge la pregunta: ¿Cuál es el orden cronológico de las películas?, los filmes no se estrenaron por orden cronológico, así que para disfrutar mejor la historia y entender cómo cada una se relaciona con las demás, nosotros te contamos el orden de la franquicia para que hagas todo un maratón.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Monja (2018): Desarrollada en Rumanía en 1952 cuenta la historia y origen de la demoníaca Valak, y como un sacerdote católico rumano y una monja descubren el secreto al cual se enfrentarán los Warren en "El Conjuro 2".

Annabelle: La Creación (2017): pese a que fue la cuarta película, cuenta el origen de la maldición de la famosa muñeca, ambientada en California en el año 1955.

La Monja II (2023): Aunque es la continuación de La Monja, la historia sucede un año después de Annabelle, la hermana Irene combate a Valak cuatro años después de su primera aparición.

Annabelle (2014): Ambientada en el sur de California en 1967, cuenta como 12 años después de su primera aparición (Annabelle) aterroriza a una familia.

El Conjuro (2013): Aunque fue el film que inició todo, en orden cronológico es la quinta película, es la primera vez que conocemos a los Warren, esta vez investigando el extraño caso de la familia Perron en Long Island, en 1971.

Annabelle vuelve a casa (2019): En 1972 los Warren se enfrentan a la famosa muñeca que desata caos y miedo al salir del museo de la familia cuando ellos están ausentes.

La Maldición de la llorona (2019): el mismo año que se estrenó "Annabelle vuelve a casa" se contó la historia de una madre que busca salvar a sus dos hijos de un extraño espíritu que las persigue, aunque es debatible su importancia en la franquicia, conecta a el Padre Pérez de Annabelle con la franquicia.

El Conjuro 2 (2016): Los Warren viajan a Inglaterra en 1977 para investigar el caso poltergeist de Enfield.

El Conjuro, El Diablo me obligó a hacerlo (2021): Ambientada en los años 80, cuenta como los Warren se involucraron en un caso de juicio real en el que se debatía posesión demoníaca.

El Conjuro: Últimos Ritos (2025): Se cree que esta será la historia que ponga punto final a la exitosa franquicia, los Warren se enfrentarán a una amenaza ya conocida.