A SUS 92 AÑOS, LA LEGENDARIA ACTRIZ, UNA DE LAS ÚLTIMAS ESTRELLAS DE LOS AÑOS DE ORO DE HOLLYWOOD, RECIBIÓ EL GALARDÓN POR EL INMENSO LEGADO QUE DEJÓ.

Por EFE

Septiembre 02, 2025 03:00 a.m.
A
léon de oro VENECIANO

VENECIA (ITALIA).- La mítica actriz Kim Novak, famosa por sus trabajos en obras maestras como ‘Vertigo’ (1958) de Alfred Hitchcock, ha reaparecido este lunes ante el público para recibir el León de Oro honorífico del Festival de Venecia y animar, durante la gala, a “salvar las democracias” del mundo.

“Tengo que ser honesta y decir que una de las razones por las que estoy aquí es para inspirar al mayor número de personas posible, a quienes piensan que sus derechos, su vida y libertad importan”, reconoció la actriz estadounidense en el Palacio del Cine veneciano tras recibir en sus propias manos el reconocimiento. Y agregó: “Por eso tengo que decir a todas las democracias de nuestro mundo... necesitamos unirnos y trabajar juntos, ser creativos y encontrar el modo de abrir los ojos, ver lo que está pasando y hacer todo lo posible para salvar nuestras democracias”.

Novak, a sus 92 años una de las últimas estrellas de los Años de Oro de Hollywood, ha reaparecido esta mañana en Venecia tras décadas de retiro para recibir el León de Oro honorífico por el inmenso legado que dejó en las páginas de historia del Séptimo Arte.

A lo largo de su trayectoria fue aquella misteriosa rubia en el ‘Vertigo’ de Hitchcock pero también trabajo para otros grandes maestros del momento como Billy Wilder, en ‘Kiss me, stupid!’ (1964), u Otto Preminger en ‘The Man with the Golden Arm’ (1955).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue el encargado de pronunciar el discurso de elogio durante la ceremonia, celebrándola como una “actriz inolvidable” por su versatilidad y su capacidad para inspirar el “misterio”, la “ingenuidad” o “lo etéreo”. Acto seguido la diva apareció sobre el escenario del Palacio del Cine -no compareció en la rueda de prensa previa- para recibir visiblemente emocionada una larga ovación por parte del público.

“Es maravilloso estar aquí. Recibo este premio pero es como si vosotros lo recibierais también, porque soy vosotros”, afirmó Novak al público, agradeciendo este galardón a “todos los dioses del paraíso” y dedicándoselo a sus padres, su “brújula” en el pasado. La celebridad apareció vestida de negro con un pañuelo verde sobre el pecho, ágil, con sentido del humor e incuso dando consejos contra “la presión” de momentos como el de hoy, en el que uno de los certámenes cinematográficos más importantes del planeta le rinden tributo.

SLP

EFE

