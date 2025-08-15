El Conjuro 4: Últimos Ritos - Última oportunidad de asegurar tus boletos
El elenco de El Conjuro 4 promete una experiencia aterradora en su última entrega
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- Estamos cerca de la llegada de una de las sagas más aclamadas por los aficionados al cine de terror: "The Conjuring 4: Últimos Ritos".
Esta nueva y última película dirigida por Michael Chaves y James Wan se estrenará en cines el próximo 5 de septiembre.
La película promete mucho suspenso con escalofriantes sucesos paranormales, donde Ed y Lorraine Warren llevarán a cabo su último caso como investigadores paranormales.
Cinemex ya ha anunciado la fecha de preventa y muchos fanáticos están ansiosos para poder comprar sus boletos y no perderse de esta película que tendrá su fin.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La preventa de "El Conjuro 4: Últimos Ritos" será el próximo 21 de agosto en Cinemex.
Este último rodaje contará con un elenco de reconocidos e importantes actores que han marcado esta historia de terror, como: Vera Farmiga como Lorraine Warren, Patrick Wilson como Ed Warren, Shannon Kook como Drew Thomas, Mia Tomlinson como Judy Warren, Ben Hardy como Tony Spera y Steve Coulter como Padre Gordon, entre otros.
no te pierdas estas noticias
El Conjuro 4: Últimos Ritos - Última oportunidad de asegurar tus boletos
El Universal
El elenco de El Conjuro 4 promete una experiencia aterradora en su última entrega
Scary Movie 6: Regreso esperado de Regina Hall y Anna Faris
El Universal
Regina Hall y Anna Faris se preparan para retomar sus icónicos roles en la nueva entrega de Scary Movie, programada para el 2026.
Festival Internacional de Cine Morelia 2025: Películas destacadas en competencia
El Universal
El cine mexicano se prepara para brillar en el Festival Internacional de Cine Morelia 2025.