logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Fotogalería

¡TÉCNICA Y PRECISIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En siete municipios, consulta para el Programa Metropolitano

Por Rubén Pacheco

Agosto 15, 2025 02:16 p.m.
A
En siete municipios, consulta para el Programa Metropolitano

La consulta pública para el Programa Metropolitano y de Zona Conurbada de San Luis Potosí abarcará siete municipios, informó el Gobierno del Estado, a través de la Comisión encargada del proceso. 

Precisó que la consulta pública tendrá una duración de 30 días hábiles, iniciando a partir del 11 de agosto del 2025 y concluyendo el día 19 de septiembre del 2025.

Anunció que se llevarán a cabo dos audiencias públicas, la primera el 22 de agosto en la presidencia municipal de Zaragoza y la segunda el 12 de septiembre en la presidencia municipal de Villa de Reyes, ambas en un horario de las 10:00 am a las 13:00 pm, abierto a toda la ciudadanía interesada.

El programa considera a los municipios de Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Villa de Reyes y Zaragoza, considerados dentro de la zona metropolitana conforme a la delimitación establecida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las sugerencias podrán presentarse y recibirse, a través del formato físico oficial, el cual estará disponible en cada Dirección de Desarrollo Urbano de las presidencias municipales de los municipios participantes.

El proyecto podrá ser consultado a través de: www.seduvop.slp.gob.mx y en módulos físicos en el Instituto Estatal de Planeación Urbana o en las oficinas de las Direcciones de Desarrollo Urbano de las presidencias municipales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En siete municipios, consulta para el Programa Metropolitano
En siete municipios, consulta para el Programa Metropolitano

En siete municipios, consulta para el Programa Metropolitano

SLP

Rubén Pacheco

Video | Alertas de EU no afectan al turismo e inversión, asegura Gallardo
Video | Alertas de EU no afectan al turismo e inversión, asegura Gallardo

Video | Alertas de EU no afectan al turismo e inversión, asegura Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

El gobierno de Donald Trump agregó el "terrorismo" a los motivos de riesgo en San Luis Potosí

Ayuntamiento, sin denuncias formales de acoso laboral: regidor
Ayuntamiento, sin denuncias formales de acoso laboral: regidor

Ayuntamiento, sin denuncias formales de acoso laboral: regidor

SLP

Rolando Morales

Pedraza Blanco se dijo dispuesto a crear un mecanismo de acompañamiento para eventuales víctimas

Fotos | Establecidos, a la sombra de ambulantes en Centro Histórico
Fotos | Establecidos, a la sombra de ambulantes en Centro Histórico

Fotos | Establecidos, a la sombra de ambulantes en Centro Histórico

SLP

PULSO

Una mirada de Pulso, constata que varios negocios establecidos permanecen prácticamente ocultos