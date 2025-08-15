En siete municipios, consulta para el Programa Metropolitano

La consulta pública para el Programa Metropolitano y de Zona Conurbada de San Luis Potosí abarcará siete municipios, informó el Gobierno del Estado, a través de la Comisión encargada del proceso.

Precisó que la consulta pública tendrá una duración de 30 días hábiles, iniciando a partir del 11 de agosto del 2025 y concluyendo el día 19 de septiembre del 2025.

Anunció que se llevarán a cabo dos audiencias públicas, la primera el 22 de agosto en la presidencia municipal de Zaragoza y la segunda el 12 de septiembre en la presidencia municipal de Villa de Reyes, ambas en un horario de las 10:00 am a las 13:00 pm, abierto a toda la ciudadanía interesada.

El programa considera a los municipios de Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Villa de Reyes y Zaragoza, considerados dentro de la zona metropolitana conforme a la delimitación establecida.

Las sugerencias podrán presentarse y recibirse, a través del formato físico oficial, el cual estará disponible en cada Dirección de Desarrollo Urbano de las presidencias municipales de los municipios participantes.

El proyecto podrá ser consultado a través de: www.seduvop.slp.gob.mx y en módulos físicos en el Instituto Estatal de Planeación Urbana o en las oficinas de las Direcciones de Desarrollo Urbano de las presidencias municipales.