EL K-POP DE STRAY KIDS RECAUDA 18,8 MDD
La película ´Stray Kids: The dominATE Experience´, un documental que recoge las bambalinas de la última gira del grupo de pop coreano Stray Kids, recaudó en su primer fin de semana 18,8 millones de dólares en todo el mundo.
La película, estrenada en cines de todo el mundo, ocupa el cuarto puesto entre las más taquilleras de Norteamérica -Estados Unidos y Canadá-, donde ha recaudado 5,5 millones de dólares.
El primer puesto en ese mercado es para ´Send Help´, de Sam Raimi, que ha recaudado este fin de semana en la región un total de 10 millones de dólares y acumula 53,7 millones desde su estreno hace dos semanas en todo el mundo.
´Solo Mio´ ha reunido 7,2 millones de dólares en taquilla, seguido de ´Iron Lung´ con seis, y ocupan la segunda y tercera posición respectivamente en la región.
