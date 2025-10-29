Eleazar Gómez relata su experiencia en prisión por violencia familiar

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Eleazar Gómez recuerda la crisis existencial que supuso para él su ingreso al Reclusorio Norte, tras ser declarado culpable por el delito de violencia familiar equiparada, pues, luego de dejar la prisión, llegó a pensar en alejarse completamente del ámbito artístico, su gran pasión y su modus vivendi.

Hace cinco años, en otoño del 2020, Tephie Valenzuela, quien era pareja de Eleazar en ese entonces, lo acusó formalmente por agredirla físicamente, cargo por el que el actor fue privado de su libertad poco más de seis meses.

Tras reintegrarse a la sociedad, Gómez perdió muchas oportunidades y su imagen, frente al público, cambió radicalmente y el actor optó por no hablar de la situación que había atravesado, no sino hasta ahora, durante su estancia en "La granja VIP".

Fue durante una charla con Sergio Mayer Morí, que el actor, quien nunca antes había ahondado en ese tema, se sinceró para rememorar los momentos de incertidumbre que atravesó; su compañero lo escuchó atentamente, aseverando que desconocía lo que había ocurrido.

"Está cabr*n, wey, nunca, nunca. nunca lo he hablado, estuvo bien gacho, estaba en un lugar donde perdí todo, la voz, la capacidad de defenderme", expresó.

También dijo que, en circunstancias de esa índole, no hay forma de superar o no lo sucedido, pues es algo que se lleva dentro.

"Yo siempre pienso que el pasado se tiene que quedar en el pasado, pero esa madre todavía me mella un poco, ¿sabes?, yo siempre he sido un cabr*n que trata de ver el lado bueno de las cosas, pero eso sí fue una pasadez de lanza a mi persona, la verdad", profundizó.

Eleazar señaló que, en ese momento, la incertidumbre se apoderó de él, pues, cuando fue en encarcelado, sus abogados le indicaron que pasaría en prisión un máximo de 14 días, pero eso no sucedió así, sino que su estancia en el penal se extendió a seis meses 13 días.

"Fue medio año, fueron seis meses con trece días, de lo de adentro yo no comento absolutamente nada, porque digo no hay nada de qué platicar, salí muy fuerte, yo pensé que iba a estar dos semanas, p*ta, estaba aterrado, cualquier persona está aterrada de pisar un lugar así", detalló.

Y si bien, en su momento, el actor reconoció su culpabilidad, confesión que lo llevó a obtener su libertad condicional, en el reality afirmó que él no era esa persona por la que lo habían hecho pasar, tanto los medios de opinión como la opinión pública.

"Yo no soy un angelito, pero sí fue, la neta, algo terrible, cabr*n... yo estaba, neta, hasta la madre, wey, de que todo el mundo siempre hablando de mí y no saben nada, me trataron de hundir".

"Fue hace cinco años y me cuesta hablar de ello, a veces volteo y digo ´pareciera que fue ayer´, cuando yo estaba ahí no sabía nada, estaba incomunicado completamente".

Eleazar vivió una crisis mediante la que se cuestionó si sería capaz de reanudar su vida.

"Pensé que no iba a poder rehacer mi vida, wey, pensé en dejar completamente el medio artístico, después de tantos años de hacer esto, que es lo que yo más amo, lo que he hecho toda mi vida; después de estar ahí dije ´ya no me quiero dedicar a esto, quiero salir y dedicarme a otra cosa´, así de cabr*n estuvo y, eso, que yo amo esto", puntualizó.

Fue su familia quien lo hizo desertar de esa idea y lo motivó para que reanudara su carrera como actor, pues sabían que era lo que más le gustaba hacer y, además, lo mejor en lo que se sabía desempeñar.

"Entre mi familia, y la gente que me quería, me dijeron 'no vas a dejar toda tu carrera, todo lo que has hecho toda tu vida, nada más por esto'".