Emiliano Aguilar causa polémica por traje de charro en redes

CIUDADA DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).-

, el hijo mayor de

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, dividió los comentarios en Instagram tras aparecer, así como su padre y su abuelo, Antonio Aguilar, con quien compartió una foto hecha con Inteligencia Artificial.lanzará temas depróximamente, así lo prometió a sus seguidores, muchos de ellos se lo han pedido a pesar de que él está enfocado en el género del rap.La relación entre, su padre Pepe y sus hermanos no es buena actualmente, están distanciados desde hace años, y públicamenteha criticado la postura de su papá, y a la par ha externado la admiración y amor que siente por su abuelo Antonio Aguilar, con quien convivió cuando era niño.nació en Tijuana en 1992, es hijo dey la cantante Carmen Treviño;ha manifestado su deseo depor mérito propio, sin depender del apoyo financiero o la fama de la dinastía Aguilar.¿Por qué están criticando aAguilar?, de 33 años, esy del rap, aunque experimentará en el género ranchero, como su abuelo Antonio Aguilar; en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos en las que aparece vestido con un, lo que ha dividido los comentarios.Mientras algunos aplauden que se atreva a probar algo nuevo y que tiene que ver con la tradición de su familia, otros tomaron como unaal, el cual portó su abuelo Antonio con orgullo a lo largo de su carrera."Lo llega a ver Don Antonio Aguilar se vuelve a morir". "La verdad el traje de charros no es para todos". "Alguien está salvando la Dinastía". "Jajaja ni a la mugre de las uñas le llegas al don". "Qué bonito te vez vestido de Charro, queremos muchísimas canciones de tu abuelo". "Divino verte así. Ahora sí a darle con todo, enfócate en la buena Música y que VIVA MÉXICO", se lee.adelantó que lanzará "", un tema de su abuelo Antonio Aguilar y Joan Sebastian, así como "".