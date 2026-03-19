Emiliano Aguilar causa polémica por traje de charro en redes
El joven músico destaca su admiración por Antonio Aguilar y su deseo de éxito propio.
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CIUDADA DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).-Emiliano , el hijo mayor de Pepe Aguilar
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, dividió los comentarios en Instagram tras aparecer vestido con traje de charro, así como su padre y su abuelo, Antonio Aguilar, con quien compartió una foto hecha con Inteligencia Artificial.
Emiliano lanzará temas de regional mexicano próximamente, así lo prometió a sus seguidores, muchos de ellos se lo han pedido a pesar de que él está enfocado en el género del rap.
La relación entre Emiliano, su padre Pepe y sus hermanos no es buena actualmente, están distanciados desde hace años, y públicamente Emiliano ha criticado la postura de su papá, y a la par ha externado la admiración y amor que siente por su abuelo Antonio Aguilar, con quien convivió cuando era niño.
Emiliano nació en Tijuana en 1992, es hijo de Pepe Aguilar y la cantante Carmen Treviño; Emiliano ha manifestado su deseo de triunfar en la música por mérito propio, sin depender del apoyo financiero o la fama de la dinastía Aguilar.
¿Por qué están criticando a Emiliano Aguilar?
Emiliano, de 33 años, es amante de los tatuajes y del rap, aunque experimentará en el género ranchero, como su abuelo Antonio Aguilar; en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotos en las que aparece vestido con un traje de charro, lo que ha dividido los comentarios.
Mientras algunos aplauden que se atreva a probar algo nuevo y que tiene que ver con la tradición de su familia, otros tomaron como una falta de respeto al traje de charro, el cual portó su abuelo Antonio con orgullo a lo largo de su carrera.
"Lo llega a ver Don Antonio Aguilar se vuelve a morir". "La verdad el traje de charros no es para todos". "Alguien está salvando la Dinastía". "Jajaja ni a la mugre de las uñas le llegas al don". "Qué bonito te vez vestido de Charro, queremos muchísimas canciones de tu abuelo". "Divino verte así. Ahora sí a darle con todo, enfócate en la buena Música y que VIVA MÉXICO", se lee.
Emiliano adelantó que lanzará "Bandido de amores", un tema de su abuelo Antonio Aguilar y Joan Sebastian, así como "Bonita finca de adobe".
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