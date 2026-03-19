Víctimas de feminicidio intentaron defenderse de su agresor

GUANAJUATO, Gto., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El presunto feminicida de Huanímaro,

, utilizó un

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

parade 18 años y Nayeli de 24 años, quienes trataron de defenderse del agresor.El fiscal general del estado,, señaló queprivó de la vida a las jovencitas elde 2026, en el municipio de Huanímaro, Guanajuato.Explicó queencontraron lasque las víctimas propinaron al agresor, y además se tienen prendas de vestir con su sangre.Elestápenal y enoficiosa.Expuso que la conducta criminal ocurrió en un, conocido como '', donde había mucha gente, pero el hecho criminal fue cometido por"Hay uncon el que fueron".mencionó que él revisó personalmente las investigaciones del caso desde elen que se registró."Estimamos que está, se le va a notificar a las familias, y se escuchará la hipótesis que puedan tener al respecto".El agresor presuntamente tienecon las dos mujeres fallecidas, reveló el secretario de Gobierno,, quien dijo que el supuesto feminicida es