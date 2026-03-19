Víctimas de feminicidio intentaron defenderse de su agresor
Autoridades confirmaron que las víctimas presentaron huellas de defensa y el agresor está en prisión preventiva.
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GUANAJUATO, Gto., marzo 19 (EL UNIVERSAL).- El presunto feminicida de Huanímaro,Edgar Enrique "N" , utilizó un objeto contundente
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para asesinar a Andrea de 18 años y Nayeli de 24 años, quienes trataron de defenderse del agresor.
El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, señaló que una sola persona privó de la vida a las jovencitas el sábado 14 de marzo de 2026, en el municipio de Huanímaro, Guanajuato.
Explicó que peritajes de genética encontraron las huellas de defensa que las víctimas propinaron al agresor, y además se tienen prendas de vestir con su sangre.
El presunto responsable está vinculado a proceso penal y en prisión preventiva oficiosa.
Expuso que la conducta criminal ocurrió en un evento colectivo, conocido como 'Atascadero', donde había mucha gente, pero el hecho criminal fue cometido por una sola persona.
"Hay un objeto contundente con el que fueron privadas de la vida".
Vázquez Alatriste mencionó que él revisó personalmente las investigaciones del caso desde el sábado pasado en que se registró.
"Estimamos que está esclarecido, se le va a notificar a las familias, y se escuchará la hipótesis que puedan tener al respecto".
El agresor presuntamente tiene parentesco con las dos mujeres fallecidas, reveló el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien dijo que el supuesto feminicida es primo de las víctimas.
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