Emiliano Aguilar desafía a Christian Nodal a pelea en el ring

CIUDAD DE MÉXICO, abril 12 (EL UNIVERSAL).- El conflicto entre el rapero Emiliano Aguilar y el cantante Christian Nodal sigue subiendo de tono. A tan solo unas horas de que el hijo del cantante Pepe Aguilar retara, públicamente, a su cuñado a una pelea en el ring, el cantante volvió a encender la polémica con un nuevo video.

Conflicto entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal escala en redes

El primer desafío surgió tras el estreno del videoclip "Un vals", el nuevo sencillo de Nodal y por el que fue muy criticado en redes sociales, y es que, los usuarios no pasaron por desapercibido que la modelo que aparece en las imágenes tiene algunas similitudes con Cazzu, su expareja, y su esposa, Ángela Aguilar.

Aunque el intérprete ranchero aseguró que la elección no había sido suya, fue suficiente para que el hermano de Ángela lo acusara de faltarle respeto a ambas mujeres.

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Emiliano Aguilar incluye a Kunno y Leonardo Aguilar en reto a Nodal

Ahora, lejos de enfriar la situación, Aguilar volvió a pronunciarse y no sólo reiteró sus intenciones de subirse al cuadrilátero con Nodal; sino que llevó el reto a otro nivel al incluir a Kunno y a Leonardo Aguilar (su hermano) a la pelea:

"Se la voy a dejar más fácil al pendejo de Nodal: tú, Kunno y mi carnal, los tres al mismo tiempo en el ring, a ver si es cierto", lanzó en tono retador.

Además, el rapero aseguró que el conflicto trascendió las redes sociales. Según su versión, Christian lo contactó en la madrugada para reclamarle por temas personales, incluyendo comentarios sobre sus hijas. Posteriormente, dijo, el intérprete de "Botella tras botella" dejó de responderle y terminó bloqueándolo, algo que criticó públicamente.

"Sigo esperando tu respuesta carnal. Primero me mandas mensaje a las 3:40 de la mañana, diciendo que mis hijas van a tu concierto para pedir dinero... a chin*ar a su madre. Sé hombre", agregó.

Aunque Nodal no ha respondido a las provocaciones de Emiliano, quienes sí hablaron fueron los usuarios de Internet. Unos apoyaron al nieto de Antonio Aguilar, mientras que otros le pidieron que deje de "colgarse" de la fama de su familia.

"Emiliano ya cállate", "Disculpen mi amigo tiene enemigos imaginarios, se pone a pelear solo de vez en cuando", "Team Emiliano", "Tú y tu prima son los únicos Aguilar que caen bien", "Qué ganas de figurar a costillas de otros", "Nodal está más allá de ti", "Tú si eres auténtico y dueño de tu vida. No hagas caso a quienes te critican", son algunos comentarios que se pueden leer.

Las rencillas entre ambos no son recientes, datan del inicio de la relación entre Nodal y Ángela. El mayor de los Aguilar llegó a confesar que nunca había interactuado con su cuñado; incluso, le expresó su apoyo a Cazzu y se declaró su fan.