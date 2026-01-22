Emma Stone bate récord con 7 nominaciones al Oscar

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- La actriz Emma Stone es la nueva "reina" del Oscar antes de los 37 años. La razón es que la protagonista "La la land, una historia de amor", se ha convertido en la más nominada a esa edad, al sumar siete a lo largo de su trayectoria, superando a la leyenda de Meryl Streep.

Para esta edición, Stone cosechó dos nuevas nominaciones: Actriz por la cinta "Bugonia", donde aceptó raparse y de la que también fue productora, por lo que su nombre apareció también en la categoría de Mejor Película.

Con esto también obtiene el récord de la actriz más joven en tener dos nominaciones en una misma edición del Oscar.

Con estas nuevas oportunidades, la nacida en Arizona, EU, en 1988 supera por una nominación a Streep, quien siempre ha sido considerada en las categorías de actriz.

Ya en el rubro de reconocimientos obtenidos por parte de la Academia antes de los 37 años, están empatadas con dos. Mientras Stone (1988) los consiguió por "La la land" (2017) y "Pobres criaturas" (2024), Streep (1949) los logró por "Kramer contra Kramer" (1980) y "La decisión de Sophie" (1983).

Stone arrancó su carrera en cine a los 19 años con "Super cool", al lado de Michael Cera y Jonah Hill, luego de haber tenido apariciones televisivas como "Medium" y "Malcolm el de en medio". Su filmografía incluye "La casa de las conejitas", "Zombieland", "Amigos con beneficios" e "Historias cruzadas".

En tanto, Streep alcanzó la pantalla grande cuando contaba con 28 años gracias a "Julia", seguidas por "El francotirador y Manhattan", luego de una aparición en series como "Holocausto". Su experiencia en cine incluye "Africa mía", "La muerte le sienta bien", "El diablo viste a la moda" y "Mamma mía". Durante toda su carrera ha acumulado 21 nominaciones al Oscar.

Antes de los 37 Stones contabiliza 27 películas, incluyendo "Croods" donde prestó su voz; mientras que Streep contabilizó hasta esa edad, 13 apariciones.

Nunca han trabajado juntas.