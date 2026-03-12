En "La Oficina", odian a Jerónimo, pero aman a Fernando Bonilla

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El elenco habló sobre

, quien lidera el proyecto de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

basado en "The Office".El elenco de la serie "" se reunió en lapara presentar el proyecto, donde varios de sus integrantes hablaron sobre trabajar con, quien da vida al peculiar jefeLa actriz, conocida por participar en series como "Yo no soy Mendoza" (2025) y "Contra las cuerdas", confesó quecon Bonilla fue todo un, principalmente por lo difícil que era mantener la seriedad durante las grabaciones.ese inteligente, pero aguántate la risa. Es verdad, no pudimos trabajar tan en serio, ahí era reír", comentó.Por su parte,, quien debuta en el mundo del streaming con esta producción, aseguró que, aunquepuede ser un jefe complicado, no le importaría convivir con él fuera de"Que me invite al estadio a las. Sí, pero que sí pague, porque luego se pone mal", dijo entreEl actor, conocido por proyectos como Las Aparicio y Bienes raíces, tambiénel trabajo de Bonilla, destacando su capacidad paradurante las escenas."Tiene una capacidad impresionante, como muy pocos actores, paraen personaje".El propioreveló que durante las grabaciones formó unacon varios de sus compañeros, especialmente con"Villita" y, quien interpreta aen la serie."Bueno, pues tenemos lazos muy fuertes. Por supuesto,, que es mi, pero nuestros personajes generalmente están en polos opuestos".Sobre, quien interpreta adentro del equipo legal de la empresa en la ficción, Bonilla no dudó en elogiar su talento.es un actor descomunal, que es el que hace a Lucio. He trabajado muchas veces con él"." es ladel formato internacional "The Office", presentada como unque sigue la vida cotidiana de los empleados de la empresa Jabones Olimpo, donde el excéntricointenta liderar a su equipo.La serie se estrenará estea través de, donde se lanzarán 8 episodios que todo el público podrá ver a través de la plataforma de streaming.