ENLOQUECE BAD BUNNY A TOKIO

El puertorriqueño Bad Bunny debutó este sábado en Asia con un concierto especial en Tokio, donde durante una hora y media ofreció un espectáculo íntimo ante cientos de sus seguidores más acérrimos en el archipiélago, que corearon los mayores éxitos del cantante.

"Es un sueño poder estar aquí y ver a un artista como él cantando en español", declaró a EFE Naomi Uehara, una joven nacida en Perú, que se mudó al país asiático cuando solo tenía un año. A su lado, Mizuki Arce relata cómo recibió la noticia: "Estaba en el metro cuando recibí las entradas. Al principio no me lo creía".

Ha sido la primera visita del artista en el continente asiático, en lo que prometía ser un concierto especial dentro de la serie ´Spotify Billions Club Live´, concebido para celebrar a los cantantes capaces de acumular canciones con más de mil millones de reproducciones. Y el puertorriqueño, a sus 31 años, tiene más de una veintena.

El velódromo Tipstar Dome de Chiba se apagó unos segundos antes de las siete y media de la tarde, para dar inicio a los primeros acordes de ´EoO´, canción que inaugura todos los conciertos de la gira que hace el reguetonero este año.

Tras ese arranque, la melodía cambió de tono y se enlazó sin pausa ´Me Porto Bonito´, provocando los primeros saltos en una pista repleta de aficionados japoneses y latinoamericanos, que no dudaron en corear cada verso.

La energía siguió creciendo cuando sonaron los compases de ´No Me Conoce´, ´La Neverita´ o ´Si Veo a Tu Mamá´, un tramo inicial en el que Benito dejó claro que el concierto sería un recorrido por sus mayores éxitos.