logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fotogalería

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Prevén expansión con mil usuarios de vuelos más en SLP

Arrancarán en junio, desde SLP a ciudades de México y de EUA. 

Por Martín Rodríguez

Marzo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Prevén expansión con mil usuarios de vuelos más en SLP

Aumentará otros mil usuarios de vuelos la expansión de rutas de las aerolíneas que llegan a San Luis Potosí, aseguró el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado (SEDECO) Jesús Salvador González Martínez.

Los vuelos arrancarán en junio, para los diferentes destinos desde San Luis Potosí y hasta ciudades de nuestro país y de Estados Unidos de Norteamèrica.

Afirmó que estos vuelos, con toda seguridad, serán mucho más demandantes de servicios, ahora que se aproxima el mundial de futbol.

Las rutas anunciadas el 17 de febrero pasado son de San Luis Potosí a Monterrey, San Luis Potosí a Guadalajara, San Luis Potosí a Puebla y San Luis Potosí a Puerto Vallarta en territorio mexicano y un vuelo adicional de San Luis Potosí a Chicago en el extranjero. El que ha llamado más la atención de los usuarios es el regreso del vuelo de San Luis a Puerto Vallarta, pero involucra dos ciudades mundialistas. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el caso de VivaA+erobus, la oferta creció para ofrecer vuelos con destino a Monterrey a bajo costo, además de una nueva salida a la Ciudad de México, pero con destino directo al aeropuerto Felipe Ángeles.

Aunque un siguiente grupo trabaja únicamente con públicos pequeños, Aerus también mantiene vuelos de San Luis Potosí a la Ciudad de México y a la ciudad de Monterrey.

Para Salvador González, la temporada mundial lista será una oportunidad para que crezca la demanda de vuelos y también para que se consolide la actividad aeroportuaria.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Corrigen a la SSPC: no hay detenidos por homicidio de empresarios
Corrigen a la SSPC: no hay detenidos por homicidio de empresarios

Corrigen a la SSPC: "no hay detenidos por homicidio de empresarios"

SLP

Rubén Pacheco

"Hemos estado trabajando en la carpeta de investigación", dijo García Cázares

Exigen formalizar protección a periodistas en SLP
Exigen formalizar protección a periodistas en SLP

Exigen formalizar protección a periodistas en SLP

SLP

Ana Paula Vázquez

El Grupo Ciudadano de Trabajo monitorea los casos de comunicadores y defensores

En la UASLP admiten fallas en atención a violencias
En la UASLP admiten fallas en atención a violencias

En la UASLP admiten fallas en atención a violencias

SLP

Ana Paula Vázquez

Docentes y autoridades de la UASLP reconocen que denuncias de violencia no siempre tuvieron sanciones claras ni respuestas adecuadas.

Ayuntamiento espera plazo para retiro de árboles en Morales
Ayuntamiento espera plazo para retiro de árboles en Morales

Ayuntamiento espera plazo para retiro de árboles en Morales

SLP

Rolando Morales

En el parque se identificaron 19 ejemplares que representan riesgos