Prevén expansión con mil usuarios de vuelos más en SLP

Aumentará otros mil usuarios de vuelos la expansión de rutas de las aerolíneas que llegan a San Luis Potosí, aseguró el secretario de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado (SEDECO) Jesús Salvador González Martínez.

Los vuelos arrancarán en junio, para los diferentes destinos desde San Luis Potosí y hasta ciudades de nuestro país y de Estados Unidos de Norteamèrica.

Afirmó que estos vuelos, con toda seguridad, serán mucho más demandantes de servicios, ahora que se aproxima el mundial de futbol.

Las rutas anunciadas el 17 de febrero pasado son de San Luis Potosí a Monterrey, San Luis Potosí a Guadalajara, San Luis Potosí a Puebla y San Luis Potosí a Puerto Vallarta en territorio mexicano y un vuelo adicional de San Luis Potosí a Chicago en el extranjero. El que ha llamado más la atención de los usuarios es el regreso del vuelo de San Luis a Puerto Vallarta, pero involucra dos ciudades mundialistas.

En el caso de VivaA+erobus, la oferta creció para ofrecer vuelos con destino a Monterrey a bajo costo, además de una nueva salida a la Ciudad de México, pero con destino directo al aeropuerto Felipe Ángeles.

Aunque un siguiente grupo trabaja únicamente con públicos pequeños, Aerus también mantiene vuelos de San Luis Potosí a la Ciudad de México y a la ciudad de Monterrey.

Para Salvador González, la temporada mundial lista será una oportunidad para que crezca la demanda de vuelos y también para que se consolide la actividad aeroportuaria.