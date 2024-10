Bunbury anuncia gira en México

Enrique Bunbury acaba de anunciar que volverá a México para ofrecer tres conciertos en la primavera de 2025, época en la que se cumplirá un año desde su última visita a nuestro país.

El músico español sorprendió a sus fans esta tarde con la noticia de que volverá a los escenarios con "Huracán Ambulante Tour 2025", a través de la que visitará nueve países.

Con este tour, el cantante conmemora la época en que su banda de apoyo, "El Huracán Ambulante", fue clave para el desarrollo de su etapa como solista, entre los años de 1997 a 2005.

Bunbury volverá a compartir escenario con el guitarrista Rafa Domínguez, el bajista Delsarte Morán, alías "Del Morán", el tecladista Copi Corellano, el baterista Ramón Garcías, la violinista Ana Belén Estaje, el percusionista Luis Miguel Romero, el trompetista Javier íñigo y el músico Javier García-Vega, que ejecuta la guitarra española y el trombón.

México será testigo de este reencuentro, pues el exHéroe del Silencio, se presentará en Querétaro, Monterrey y la Ciudad de México, los días 7, 10 y 25 de junio, respectivamente.

Hasta el momento, el originario de Zaragoza, España aún no confirma en qué recinto se presentará; el único dato que adelantó fue sobre el registro previo que sus fans pueden llevar a cabo para, de esta manera, puedan tener más seguridad de obtener boletos a la hora que se habilite su venta.

"Huracán Ambulante Tour 2025" se convertirá en la segunda gira que Bunbury emprende, luego de que en 2022 diera a conocer que no volvería a los escenarios, esto debido a un aparente problema vocal crónico.

Con esa noticia, tuvo que cancelar la gira que estaba emprendiendo por el 35° de su carrera.

Con el paso del tiempo, cayó en la cuenta que el problema que presentaba no era crónico, sino una reacción colateral del humo que había durante sus shows, el cual contenía el activo químico del "glicol".

Mientras el músico se alejó de los escenarios, siguió escribiendo música, de ahí derivo "Greta Garbo", su más reciente álbum y que presentó en concierto en la primavera del 2024 y, México, fue uno de sus destinos.

El artista informó que, en 2025, no sólo emprenderá su gira, sino que lanzará una nueva producción discográfica.