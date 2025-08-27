Enrique Iglesias y Anna Kournikova serán papás por cuarta ocasión

Enrique Iglesias y Anna Kournikova esperan a su cuarto hijo, pronto crecerá la familia del cantante y de la extenista, así lo reveló la revista "Hola España", quienes captaron a Kournikova con su pancita de embarazo mientras llevaba a la escuela a sus tres hijos.

La pareja ha mantenido a discreción su vida familiar, sin embargo, en redes han mostrado algunos momentos con los mellizos, Nicholas y Lucy, de siete años, y la pequeña Mary, de cinco.

Un cuarto integrante se sumará a la familia, a la cual está dedicada su madre, y también el cantante, quien anunció que no hará más discos, aunque sí seguirá lanzando sencillos y organizará giras mundiales.

Enrique Iglesias en familia, con sus tres hijos y su amor, la extenista Anna Kournikova.

Enrique, de 50 años, está convencido de que lo más valioso es pasar el tiempo con sus hijos:

"Tengo unos gemelos de seis años y una niña de cuatro años, así que cada día que pasa crecen rapidísimo y quiero disfrutar. En 24 horas ya han crecido", agregó en 2024.

Se conocieron en 2001 durante la grabación del videoclip de Enrique Iglesias "Escape", donde Anna fue su interés amoroso en el video, y su química fue instantánea tanto en pantalla como fuera de ella.