LOS ÁNGELES (EE.UU.).- La estrella estadounidense Taylor Swift anunció este martes su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se casan”, escribió la artista en Instagram junto a fotos de la pareja mostrando el anillo de compromiso, entre ellas una en la que Kelce aparece arrodillado frente a Swift en un jardín.

Swift y Kelce llevan juntos desde 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y se quedase “hipnotizado” y “cautivado” por la cantante, según contaron el 13 de agosto en el pódcast ‘New Heights’ que el jugador de americano conduce junto a su hermano Jason.

Aunque Kelce quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibe visitas antes ni después de sus conciertos. Poco después, establecieron contacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La cantante también reveló más detalles sobre su primer encuentro, confesando que hizo una pregunta ‘insensata’ porque no sabía nada sobre las reglas del fútbol americano.

Su compromiso se produce con el anuncio de su próximo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, que se publicará el 3 de octubre y que está inspirado en su vida tras bambalinas durante su gira mundial ‘The Eras Tour’.

EL ANILLO DE COMPROMISO, UN ANTIGUO DIAMANTE DISEÑADO POR TRAVIS KELCE

El anillo con el que la estrella estadounidense Taylor Swift y su novio, Travis Kelce, sellaron su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, según informó este martes Page Six.

Diseñada en conjunto por Kindred Lubeck, de la empresa de joyería Artifez Fine Jewelry, y Kelce, la pieza presenta un diamante brillante tallado a mano y en forma de cojín, con las esquinas redondeadas y facetas gruesas sobre una banda dorada, popular en los siglos XVIII y XIX, detalló la revista especializada.

El anillo lo complementa un reloj de Cartier Santos Demoiselle adornado con diamantes y una banda de oro.

Aunque el costo exacto del anillo de Taylor no ha sido revelado, el sitio de Bride estima que ronda los 550 mil dólares.

Para quienes deseen un diseño similar, boutiques de joyería de lujo como Artifex Fine Jewelry ofrecen piezas personalizables que emulan el estilo de la cantante, pero su precio dependerá del tamaño y pureza del diamante.