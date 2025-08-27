San Luis tendrá oficina en Japón

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la próxima semana viajará a Japón para inaugurar la oficina de representación de San Luis Potosí en ese país, para atraer inversiones japonesas y promover los productos potosinos en el mercado asiático.

La oficina ofrecerá información sobre las ventajas de invertir en la entidad y terrenos disponibles para nuevas empresas, además de funcionar como un punto de contacto para empresarios interesados en reducir costos de proveeduría y establecer vínculos comerciales con industrias locales.

Durante la gira, el gobernador será acompañado por empresarios de parques logísticos y de la Zona Industrial, quienes presentarán oportunidades de negocio y la oferta de tierra y servicios de San Luis Potosí. La apertura de esta oficina es la primera representación oficial del estado en Asia.

En el ámbito local, Gallardo Cardona indicó que se evalúa la posibilidad de inaugurar la Vía Alterna a la Zona Industrial antes de su viaje, pero de no ser posible, la obra se abriría tras su regreso, entre finales de agosto y principios de septiembre.

La iniciativa de abrir la oficina en Japón ha sido respaldada por la Presidencia de la República como una estrategia para fortalecer la economía local y conectar al estado con nuevos mercados internacionales.