Erik Rubín habla sobre su relación con una joven y su vida familiar

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Pese a sus intentos de que la joven que lo acompañaba pasara desapercibida,

tuvo que

que está saliendo con alguien y, si bien, aclaró que apenasy no los une ningún título oficial, está abierto a encontrar al amor y disfrutar de la vida.Hace unas horas, el exTimbiriche fue captado en las instalaciones del, por algunos integrantes de la prensa, en donde habló de sus proyectos a futuro, con, y sucon representante de su primogénita, Mía.Sin embargo, para la prensa no pasó inadvertido el hecho de que el cantante no arribó sólo, sino que unaa su lado y, al momento de identificar a las cámaras, decidióy tomar una dirección diferente, mientras que Rubín se acercaba a saludar a las y los reporteros.Fue así que, luego de formularle algunasrelacionadas a suy profesional, uno de ellos; Eden Dorantes, lo cuestionó acerca de, si la joven que caminaba junto a él era su cita y, si bien, instantes antes dijo que no estaba enamorado de ninguna persona, sino de la vida, reconoció que estaban conociéndose, mismo motivo por el que pidió a la prensa no presionar conadelantas al momento que están viviendo."No,, no empiecen, no empiecen..., ¿les digo algo?, las, no tiene por qué haber títulos, no tiene por qué haber presión, tranquilos, si nosotros vamos tranquilos, ustedes (la prensa) más tranquilos...", exhortó.También dijo sentirse dichoso de que su exesposa, Andrea Legarreta, esté, ahora que, hace sólo un par de meses, la conductora de "Hoy" confirmó su relación con, entrenador y creador de contenido, así como sobrino de Pepillo."Me interesa el, de mi familia, ella (Andrea) es mi familia, la amo profundamente, quiero lo mejor para ella,, nos vemos diario, nuestra dinámica de familia no termina, inclusive, se fortalece de otras formas,, contenta; él es un gran tipo, es un gran amigo, ¡qué mejor que sea alguien que conocemos todos tan bien!, la veo muy contenta, me da mucho gusto por ella", destacó.