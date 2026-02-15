Horario y dónde ver los partidos de la J6 de Liga MX
Santos Laguna y Mazatlán luchan por sumar puntos en el fondo de la clasificación.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Con dos interesantes encuentros, hoy se despide lafecha 6 del Clausura 2026
de la Liga MX. Como primer plato, Cruz Azul recibe a Tigres, y posteriormente, Santos Laguna hará lo propio con Mazatlán.
En punto de las 4:30 de la tarde, hora del Centro de México, el estadio Cuauhtémoc abre sus puertas para que la Máquina enfrente a los felinos regios, en un duelo que promete goles y muchas emociones.
Ambos están empatados en puntos, y ocupan el sexto y séptimo sembrado en la tabla general del torneo, por lo que una victoria el día de hoy es clave. Una auténtica guerra.
Por otro lado, el estadio Corona albergará el Santos vs Mazatlán, entre dos franquicias que se encuentran en el fondo de la tabla, el lugar 17 y 18 respectivamente.
El equipo mazatleco aún no consigue sumar puntos en este Clausura 2026, mientras que los locales tienen tan solo un punto.
-----Horarios y canales para ver la Liga MX hoy
Cruz Azul vs Tigres | 16:30 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5
Santos vs Mazatlán | 17:00 | ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, ESPN 2.
