Erik Rubín no descarta reconciliación con Andrea Legarreta

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Erik Rubín sigue hablando en plural cuando se refiere a los lazos que lo unen a Andrea Legarreta, pues luego de volver del viaje que emprendieron en familia con sus dos hijas; Nina y Mía, a los Alpes suizos, pareciera que no tienen prisa para definir el estado sentimental en el que se encuentran pues, pese a que el exTimibirche confió que, al volver de sus vacaciones, se mudaría de la casa familiar, ahora ha compartido que no descarta una eventual reconciliación con la madre de sus hijas.

Fue hace dos meses cuando la noticia de que Andrea y Erik se separaba conmocionó al medio artístico pues, desde que se casaron (en 2002), se convirtieron en una de las parejas más estables de la vida pública y aunque ambos aseguraron que dicha decisión había sido tomada "desde el amor", por lo que descartaron la versión de que alguno de los dos hubiera cometido una falta o infidelidad dentro del matrimonio, mucho fue lo que se especuló en torno a su ruptura.

En redes sociales llegó a decirse que una de las supuestas razones que los habría orillado a hablar de su separación era la búsqueda de hacerse promoción, debido a que Legarreta y Rubín son socios en diferentes negocios; también se rumoró que estaban a punto de concretar un acuerdo para grabar una serie sobre su vida y la de sus hijas, sin embargo, la expareja negó esos dichos, haciendo visible su molestia, pues aseguraron que hubo quienes trataron de afectarlos a raíz del anuncio público de la separación.

Y es que uno de los aspectos que más ha sorprendido a la opinión pública es el hecho de que, todavía hoy, Erik y Andrea sigan viviendo juntos, por lo que antes de que la familia se fuera de vacaciones, en una entrevista. el intérprete de "Princesa tibetaba" confió a los medios de comunicación que el siguiente paso que tomarían -por recomendación de su terapeuta- sería que él se mudaría de la casa, momento que destacó que probablemente le caería el veinte de que la ruptura era real.

Sin embargo, ahora que la familia ha vuelto a México, y Andrea y Erik están por debutar en la nueva versión de "Vaselina". bajo la producción de Alejandro Gou, el músico de 52 años reiteró la excelente relación que sostiene con la conductora, pues hasta habló de la posibilidad de volver a estar a lado de ella como pareja. Esto lo dijo, luego de diferentes medios de comunicación lo cuestionaran acerca de si no había caído en la tentación de tener un acercamiento con Legarreta durante el viaje.

"Tenemos una gran relación, hay un amor profundo entre nosotros, respeto, una admiración y precisamente, como ya lo hemos platicado, estamos en un proceso donde tenemos que encontrar dónde estamos parados como pareja, estamos siendo obedientes, no es fácil, pero esto nos ha llevado todavía a un estar mejor", destacó.

Al hacer alusión a la frase "estamos siendo obedientes", el músico explicó que se refería que él y Andrea siguen los consejos que les ha recomendado, pues él les aseguró que antes de reconciliación debía de haber una separación previa.

"No sabemos lo que va a pasar más adelante (...), Estamos abiertos a lo que se que dé, tenía que haber esta separación para ver en dónde estamos, estas son las dos vertientes; o regresar a full o separarnos", precisó.

Por su parte, hace unos días cuando Andrea fue captada fuera de las instalaciones de Televisa, la presentadora de TV dijo que no tiene prisa por firmar el divorcio.