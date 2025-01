Esquites en Irán: ¿una versión exótica o un plagio mexicano?

El maíz en México es uno de los tesoros culinarios más valorados a través de los años, el cual continúa siendo una base importante de la gran variedad gastronómica que se puede encontrar en el país.

Desde tacos, tamales, sopes, quesadillas, pan, atole, hasta los famosos elotes y esquites; son algunos de los alimentos que se venden diariamente en las calles como antojito para saciar el hambre de los transeúntes. Precisamente fueron los esquites, el delicioso alimento que causó revuelo recientemente en TikTok, donde una creadora de contenido, reveló que en Irán ya existe una versión de esta botana.

La tiktoker iraní Sogalicious recientemente se viralizó en la plataforma al demostrar que los mexicanos no solo son los únicos que pueden deleitar su paladar al encontrar esquites en las calles.

Se trata del "zorat-mexiki", una botana cuya traducción es "maíz mexicano", la cual levantó una fuerte polémica en la plataforma, por su exótica preparación.

"Estoy a punto de mostrarles una de las comidas callejeras más populares que tenemos aquí en Irán. Estoy bastante segura de que están inspirados en los esquites pero es muy diferente, se sirve caliente, con queso mozzarella, mayonesa, champiñones y especias", mencionó la joven.

Al llegar al lugar donde vendían "zorat-mexiki", lo primero que se logró ver fueron unas grandes ollas con maíz amarillo, el cual se hierve con champiñones arriba. Para preparar cada orden, se separa una ración de granos de maíz y se le agrega queso mozzarella el cual es fundido con algunos champiñones.

A esta preparación se le agrega mayonesa, se vuelve a mezclar y por último, para sazonar se le agregan 9 especias diferentes y puré de manzana verde.

Al igual que en México, la botana es servida en vasitos para llevar con facilidad mientras la gente va comiendo.

Asombrosamente, la invención del "zorat-mexiki" en Irán no fue del agrado de los internautas mexicanos, quienes entraron en debate al ver la cantidad de condimentos que usan en aquel país para preparar los esquites:

"Se veía bueno hasta la salsa de manzana"; "Me quedo con los esquites mexicanos con su chilito de árbol criollo"; "El maíz amarillo es más dulce, se deben preparar con maíz blanco"; "México el maíz está calentando con caldo de pollo o res servido en vaso, con mayonesa y queso fresco"; "Si en México le ponemos queso crema al sushi, por qué no le pueden poner champiñones a los esquites"; "Como mexicana puedo decir que eso, son esquites... En México hay muchas variantes de esquites, fritos, hervidos, secos, caldosos, con queso panela, queso Oaxaca, con chetos, patas de pollo"; "Me quiere dar un infarto, pero recuerdo lo que hacemos con el sushi y la pizza y se me pasa"; "En México en muchos lados le ponen un queso amarillo "derretido" todo corriente, prefiero el queso mozzarella y champiñones".