Estos son los abuelitos emblemáticos de la pantalla

Muchas abuelitas y abuelitos, en el entretenimiento, han robado los corazones del público ya sea por su ternura, su sabiduría, su humor o por ser ejemplo a seguir a sus hijos dentro de sus respectivas historias.

Es por esto que hoy 28 de agosto por ser el Día del Abuelo y la Abuela te presentamos algunos ejemplos de estos personajes emblemáticos.

Señor Hessen de "Heidi"

El entrañable abuelito de Heidi, el señor Hessen es un carpintero que en un principio es solitario y huraño que vive en las montañas, pero con la llegada de su nieta la alegría le llega a su vida.

Este abuelo es un personaje importante en este anime, pues es el encargado del cuidado de la pequeña protagonista, quien durante el tema musical del programa lo nombra a él y le externa su amor.

"Abuelito, dime tú ¿qué sonidos son los que oigo yo?, abuelito, nunca yo de ti me alejaré", es parte de lo que canta "Heidi".

Abe Simpsons de "Los Simpson"

El padre de "Homero", "Abe Simpson" no puede faltar en esta lista, quien en su momento era muy estricto con su hijo y que la época actual ayuda a tener momentos divertidos dentro de esta familia, ya que a veces es el encargado de cuidar a sus nietos: "Bart", "Lisa" y "Maggy" a quienes suele entretener con historias de su vida antes de llegar al asilo.

"Carl Fredricksen" de "Up"

Aunque estrictamente no fue abuelo, ya que no tuvo hijos, "Carl Fredricksen" de la película animada ganadora del Oscar "Up", sí ocupó el rol de uno con el pequeño boy scout "Russel" a quien protegió y compartió momentos durante sus aventuras por los aires que vivieron.

"Mamá Coco"

La tierna abuelita "Coco", de la película homónima de Disney Pixar es otro ejemplo para esta lista, cinta que plasma la tradición mexicana del día de muertos. "Coco" cuenta con importante papel dentro de esta historia protagonizada por "Miguel" su nieto que cuenta con talento para tocar la guitarra.

"Emma Webster", de los "Lonney Tunes"

"Emma Webster" es el nombre de la abuelita que siempre cuida a "Piolín" para que no sea devorado por el "Silvestre". Este personaje no solamente ha aparecido en las caricaturas sino que también ha estado en videojuegos y en las dos películas de "Space Jam".

"Joe" en "Charlie y la Fábrica de Chocolates"

El abuelo paterno de "Charlie", "Joe", es quien acompaña al protagonista a las aventuras que se vivirán dentro de la fábrica de chocolates de "Willy Wonka" luego de que el infante se encuentra el boleto dorado dentro de una de las barras de chocolates de esta marca.

Sara García

Sin duda la abuelita del cine de oro mexicano es Sara García, quien participó en 156 películas, que en la mayoría encarnó a personajes de madres o abuelas, como en "Los tres García", "Dicen que son mujeriego", "El inocente", entre muchas más, incluso actualmente sigue siendo el rostro de una marca de chocolate de mesa.