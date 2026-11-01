Los estrenos más esperados

Noviembre suele conservar algo del ambiente de terror que deja octubre, pero también es un mes para recordar a los difuntos y acercarse a las historias que siguen presentes después del Día de Muertos. En las salas de cine, la cartelera cambia de tono con propuestas de animación, drama, ciencia ficción, comedia y aventuras que llegarán a lo largo del mes.

Estrenos destacados y géneros variados en noviembre

3 DE NOVIEMBRE

Los estrenos comenzaran con The Irregular at Magic High School: Arco de la sucesión de los Yotsuba, película de animación en la que Tatsuya y Miyuki asisten a una reunión familiar donde se decidirá quién encabezará al poderoso clan Yotsuba. La elección podría cambiar el rumbo de sus relaciones y el futuro de ambos.

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5 DE NOVIEMBRE

Godzilla Minus Zero retomará la historia de la familia Shikishima en el Japón de la posguerra, cuando una nueva amenaza pone en riesgo los esfuerzos por reconstruir el país. Ese mismo día se estrenará Klara y el Sol, sobre una amiga artificial que busca acompañar a una adolescente enferma y ayudarla a recuperar la esperanza, así como Ceniza en la boca, que sigue a una joven mexicana que viaja a España para reencontrarse con su madre y termina frente a los problemas que dejó atrás.

Caballo Salvaje Nueve, un thriller ambientado en Chile durante los años setenta, en el que dos agentes de la CIA ven complicada su misión tras encontrarse con dos estudiantes rebeldes. Para el público familiar estará El gato con sombrero, una aventura animada protagonizada por el travieso personaje creado por Dr. Seuss.

Propuestas mexicanas e internacionales en cartelera

12 DE NOVIEMBRE

La cartelera tendrá una mezcla de propuestas mexicanas e internacionales. Petardos y Magnolias contará la historia de Vera, una joven futbolista que sueña con dedicarse profesionalmente al deporte, pero cuya relación con Alan, un estudiante relacionado con un grupo de choque, la acerca a un entorno peligroso.

Ese día también llegará Once Upon a Stellar, la proyección en cines del concierto con el que la cantante virtual japonesa Hoshimachi Suisei cerrará su gira de arenas de 2026. Para quienes prefieren la fantasía, Ebenezer: Los fantasmas de Navidad ofrecerá una nueva versión de la historia de Scrooge y los espíritus que lo confrontan con su pasado, presente y futuro. En tanto, Yo soy Rocky seguirá los esfuerzos de un joven Sylvester Stallone por abrirse camino en Hollywood y conseguir protagonizar la historia de boxeo que escribió.

16 DE NOVIEMBRE

No, Gracias, ya no Fumo, una comedia dramática mexicana protagonizada por Esmeralda Soto. La película sigue a Nuria, quien, después de perder su empleo, tiene menos de 24 horas para conseguir el dinero de la renta o volver a vivir con su madre. Mientras busca una solución, también intenta pasar el día sin fumar, entre encuentros que la llevan a cuestionar qué quiere hacer con su vida.

19 DE NOVIEMBRE

La siguiente semana estará marcada por el regreso al universo de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha. La película se sitúa décadas antes de la historia de Katniss Everdeen y sigue al joven Haymitch Abernathy durante los 50.º Juegos del Hambre, cuando el Capitolio duplica el número de participantes. Ese mismo día se espera Mi amigo el sol, una cinta animada mexicana en la que Xóchitl descubre un portal hacia Tollan, el mundo de los dioses, mientras su padre emprende una búsqueda para rescatarla. También llegará Minotauro, un drama que explora las relaciones humanas y la fragilidad de la vida.

26 DE NOVIEMBRE

Se estrenará El ser querido, un drama sobre un reconocido director de cine que ofrece un papel a su hija, una actriz cuya carrera atraviesa un momento complicado. El rodaje los obliga a convivir de nuevo y abre viejas heridas familiares.