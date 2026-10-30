Freddy Krueger y Chucky llegan a la Glorieta de Insurgentes

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En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, en colaboración con PROCINE CDMX, realizará un maratón gratuito de cine de terror en la Glorieta de Insurgentes, donde proyectará películas que han marcado época en el género.

La actividad se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre, en un horario de 18:30 a 22:30 horas, con una selección de historias de suspenso, terror, fenómenos paranormales y criaturas sobrenaturales.

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Entre los títulos que integran la cartelera destacan "Pesadilla en la calle del infierno", protagonizada por el temible Freddy Krueger; "El aro", sobre una misteriosa grabación relacionada con sucesos sobrenaturales; "Del crepúsculo al amanecer", que combina suspenso y terror vampírico, así como "Resident Evil" y "El conjuro".La programación también contempla las cintas "Mal de ojo", "Chucky, el muñeco diabólico", "Coraline y la puerta secreta", "La leyenda de la Llorona", "Monster House" y el documental "Por lo que perdimos".Como parte de las actividades, antes de las proyecciones se presentará un performance con personajes caracterizados de zombis, acompañado de música con una ambientación alusiva a las celebraciones de ultratumba.El área de Cultura del Metro también invitó al público a asistir disfrazado con atuendos relacionados con el Día de Muertos, para disfrutar de las tardes cinematográficas y las actividades musicales en este espacio de la Ciudad de México.