Maribel Guardia sorprende con vestido de catrina

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La actriz Maribel Guardia quedó encantada con el vestido de Catrina contemporánea que le confeccionó Mitzy y que formó parte de un desfile en el Teatro Esperanza Iris, donde destacaron, sobre el atuendo, los rostros de varias actrices que ya fallecieron.

En tonos azules, negro y blanco, Maribel portó un llamativo vestido pintado a mano con el que lució espectacular con los rostros de famosas icónicas en México como María Félix, actriz de la Época de Oro del cine mexicano, quien falleció el 8 de abril de 2002 el murió mismo día de su cumpleaños.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Guardia compartió fotos y videos de su atuendo, se dijo fascinada con la tradición del Día de Muertos, la Catrina y recordar a los que ya se fueron con ofrendas y con tanto color; la también actriz ha vivido años muy complicados por la muerte de su hijo Julián en 2023, además del distanciamiento con su único nieto José Julián.En su vestido también están los rostros de la cantante Rocío Dúrcal, fallecida en 2006, la actriz Sasha Montenegro, fallecida en febrero de 2024, y el de la cantante Dulce, quien perdió la vida 25 de diciembre de 2024 por cáncer renal con metástasis pulmonar.Con un corte estilo princesa de gran volumen, simula un cielo nocturno estrellado en tonalidades que degradan del negro al azul celeste; En el centro destaca un retrato detallado y pintado a mano de la cantante española Rocío Dúrcal.Maribel Guardia complementa el atuendo con guantes largos de ópera en color azul satinado con motivos pintados de huesos, haciendo alusión al esqueleto de la Catrina. Luce un tocado de plumas con una corona; el diseño un imponente y majestuoso penacho de grandes plumas negras y detalles dorados que aporta altura y dramatismo teatral a todo el conjunto.