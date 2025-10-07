logo pulso
Eugenio Derbez enfrenta acusaciones de infidelidad en LCDLF

Eugenio Derbez se defiende de las acusaciones de Dalilah Polanco en 'La casa de los famosos'. Victoria Ruffo también se pronuncia sobre el tema.

Por El Universal

Octubre 07, 2025 03:24 p.m.
Eugenio Derbez enfrenta acusaciones de infidelidad en LCDLF

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Eugenio Derbez y su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo, fueron cuestionados por los detalles que dio la actriz Daliah Polanco, en "La casa de los famosos México", sobre la infidelidad que sufrió con Eugenio, cuando descubrió que le era infiel con su ahora esposa Alessandra.

Aunque Dalilah, segundo lugar en el reality, no le puso nombres a la historia que contó en "La casa...", los detalles hacen suponer que habla de su experiencia con Eugenio, con quien vivió tres años.

Previo a la final del reality, donde resultó ganador Aldo de Nigris, José Eduardo, el hijo de Eugenio, apareció en la pantalla de "La casa de los famosos" para desearle suerte a Mar Contreras, e ignoró a Dalilah, con quien convivió cuando fue novia de su padre.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Dalila Polanco?

Para Eugenio Derbez las palabras de Dalilah fueron parte de una estrategia publicitaria, por lo que no considera que haya nota de lo que dijo en el reality sobre su "truene" en medio de una infidelidad.

Dalilah contó que a pesar de que cuestionó a Eugenio en tres ocasiones sobre sus sospechas de infidelidad, él siempre lo negó "categóricamente", sin embargo, la revista TV Notas publicó fotografías que mostraron a Derbez con Alessandra, por lo que Dalilah tomó la decisión de terminar.

"No hay nota, no hay nada que decir; hemos hablado abiertamente de nuestra relación Ale y yo, están sacando una nota de hace 20 años, de que terminé con una novia para andar con mi mujer, mi esposa; ¡nada, no hay nota!", reiteró.

Eugenio, insistió: "Es una estrategia para hacer publicidad 100%", expresó mientras esquivaba los micrófonos entre empujones.

"¡Llevo 20 años con mi mujer!", expresó al tiempo que Alessandra se limitó a hablar sobre el tema mientras pedía que los dejaran pasar hacia su camioneta, pues aseguró que por los apretones no podían ni respirar.

Sobre Victoria Ruffo, quien recientemente aseguró que su ex Eugenio era más amigo que papá, el protagonista de "No se aceptar devoluciones" afirmó: "Ya no caigo tampoco en las provocaciones de Victoria".

