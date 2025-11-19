Ex pareja de Julián Figueroa elogia públicamente a Maribel Guardia

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- La cantante Eli Rey, quien fue pareja de Julián Figueroa antes de que éste comenzara su relación con Imelda Garza, recuerda con cariño al hijo de Joan Sebastian, y halaga a Maribel Guardia, con quien se reencontró recientemente y vivió un momento muy especial.

Con Julián, recordó, tuvo una bonita relación que ella decidió terminar, después se volvieron amigos y él comenzó un romance con Imelda Garza; en una ocasión, él le comentó que tenía un problema con ella y que tal vez se separaría, pero no supo más.

"Fue un momento padre que compartí (con Julián), a pesar de que una relación amorosa no se pudo dar, se dio el amor, pero en la amistad", admitió.

Eli, quien se forja un camino en la música y ya tuvo la oportunidad de cantar con Julión Álvarez, tiene en un recuerdo muy especial su relación con Julián, fallecido el 9 de abril de 2023.

"Siempre estuve para él y él también fue muy lindo conmigo", dijo en entrevista con "En casa con Telemundo".

Su reencuentro con Maribel Guardia

Para Eli Rey el reencuentro que tuvo con Maribel Guardia fue muy emotivo, pues no se habían visto desde antes de que Julián falleciera, por lo que fue una montaña de emociones.

"Fueron sentimientos encontrados, se me pusieron los ojos rojitos porque no la había visto desde hace mucho, y luego con todo lo que ha pasado, fue un recuerdo de muchas cosas, pero un recuerdo muy bonito", expresó.

Reconoció que Maribel Guardia siempre fue muy linda como ella, la trató muy bien, y la calificó como una persona increíble.

"Maribel siempre, siempre, fue muy linda conmigo, fueron muchos sentimientos encontrados; mi mirada se iluminó cuando la vi porque le tengo un aprecio muy bonito, siempre fue muy linda conmigo, a pesar del tiempo, llevaba años que no la veía, siempre que la veo es una persona increíble".

Desde hace varios meses, la relación armoniosa que había entre Imelda Garza y Maribel Guardia se rompió, la actriz y cantante de 66 años asegura que Imelda tiene problemas de adicción, mismos que tuvo en su momento su hijo Julián.

A la fecha, Maribel no puede ver ni convivir con su nieto José Julián; públicamente y a través de redes, Imelda ha dejado clara su postura sobre mantenerse alejada de su exsuegra.