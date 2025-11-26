Faitelson, Téllez y Verástegui: choque de posturas

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 26 (EL UNIVERSAL).- En días recientes, una fotografía viral de una pareja gay con su bebé encendió un debate nacional en redes sociales. Lo que para muchos usuarios fue una imagen familiar y amorosa, para otros se convirtió en un detonante de discusión sobre la adopción homoparental y el papel del Estado en estas definiciones sociales.

Las reacciones se polarizaron rápidamente y, entre las voces más visibles, aparecieron la senadora Lilly Téllez y el periodista deportivo David Faitelson, quienes protagonizaron un intercambio que escaló con fuerza en la esfera pública.

A esta controversia se sumó después el activista Eduardo Verástegui, quien defendió a Téllez y elevó el tono del debate.

El comentario de Lilly Téllez y la reacción inmediata de Faitelson

El intercambio comenzó cuando Lilly Téllez publicó la fotografía viral en su cuenta en X (antes Twitter). La senadora afirmó que, aunque la adopción por parte de parejas del mismo sexo se ha vuelto más común y aceptada socialmente, es necesario recordar que los bebés no son objetos destinados a satisfacer caprichos de quienes no aceptan la realidad (según publicó en su cuenta oficial).

Su postura generó una ola de reacciones divididas. Entre las respuestas más destacadas estuvo la de David Faitelson, quien citó el mensaje para acusar a Téllez de asumir un papel moralista que intenta definir lo que está bien y lo que está mal. El periodista señaló que cualquier forma de amor genuino merece respeto independientemente de la identidad o preferencia de los padres, e incluso cuestionó la infancia de la legisladora para justificar su postura crítica.

Téllez respondió de manera inmediata. Sostuvo que los verdaderos jugadores a ser Dios son quienes recurren a la compra de vientres de alquiler, simulan partos y niegan diferencias biológicas. Afirmó que su atención no está en las distintas formas de amar, sino en el uso de niños para sostener ideologías, y remató sugiriendo a Faitelson que se enfocara en analizar balones en lugar de intervenir en temas tan sensibles.

La entrada de Verástegui y el nuevo choque con Faitelson

La discusión escaló cuando Eduardo Verástegui intervino para defender a Téllez. El activista afirmó que defender la verdad no implica jugar a ser Dios, sino reconocer evidencias tan simples como que el pasto es verde. Criticó la idea de que cualquier manifestación afectiva deba ser venerada, pues bajo ese argumento se justifican aberraciones o actos que, a su juicio, atentan contra niños y adolescentes (según expresó en su respuesta pública).

Faitelson replicó con dureza al señalar que ese tipo de razonamientos ignoran episodios de abuso dentro de instituciones que se presentan como morales y ejemplares. Aseguró que el amor es amor sin importar género o condición biológica, e ironizó diciendo que quienes lo cuestionan deberían ir a misa y después explicar al mundo cómo deben comportarse los demás.

Verástegui volvió a responder. Indicó que los actos de figuras como Marcial Maciel no responden al amor, sino al abuso, y que cualquier persona que violente a un menor debe ser encarcelada. Reiteró que amar a un niño implica darle lo mejor, lo que para él significa una madre y un padre estables. Cerró su mensaje asegurando que rezaría por Faitelson, a quien acusó de tener ideas equivocadas.

Finalmente, el activista llevó la confrontación a un nuevo nivel al lanzar un reto público al periodista: pidió directamente que Faitelson explicara qué es una mujer y cuestionó si realmente le resultaba tan difícil hacerlo.