Salvar la cara, prioridadTardados

Lo que se mencionaba ayer en este espacio sobre el siniestro y cínico peloteo de responsabilidades entre autoridades de San Luis Potosí y Zacatecas tras el hallazgo de los cuerpos de siete personas asesinadas en los límites de ambos estados tomó forma ayer cuando el gobierno zacatecano acusó exactamente de lo mismo que ayer señalaban aquí funcionarios de seguridad locales: que la muerte de las víctimas ocurrió en territorio del estado vecino, y que los cuerpos se tiraron en la otra entidad.

Más aún, en Zacatecas acusan a dependencias potosinas de no cooperar en las investigaciones, pese a que ha habido llamados a la colaboración.

Hay detalles, sin embargo, que no se acomodan a esa narrativa, como que al menos uno de los cuerpos, ya identificado, pertenece a un grupo de jóvenes, precisamente siete, que desaparecieron hace unos días en la comunidad de Sauceda de la Borda, sitio que no está precisamente cerca de la zona donde se encontraron los cuerpos. De hecho, esa localidad es cercana a la capital zacatecana.

Esto implicaría que las víctimas fueron secuestradas muy dentro de territorio zacatecano, trasladadas fuera del estado, presumiblemente a San Luis, donde habrían sido asesinadas y luego, trasladados sus cuerpos de nuevo a Zacatecas. Un escenario muy complicado.

Pero ayer, la Secretaría General de Gobierno de aquel estado reforzó esa teoría al señalar que los primeros análisis indicaban que no habían perdido la vida en Zacatecas, implicando que habían sido asesinados en San Luis Potosí.

Adicionalmente, dieron por válida una versión que circuló en portales del Altiplano sobre el hallazgo de siete cadáveres frente a la presidencia Municipal de Santo Domingo, situación que la SSPC potosina dijo desconocer.

En suma, en este caso se ve que la urgencia es salvar la cara siendo una mayor prioridad que mantener la tan cacareada cooperación institucional entre ambos gobiernos.

Exactamente a dos semanas de que se registró la aprobación legislativa de la represupuestación de alrededor de cinco mil millones del presupuesto de la Secretaría de Finanzas para este año, apareció publicado el decreto en el Periódico Oficial del Estado, por lo que, según su primer artículo transitorio, cobró vigencia a partir de ayer.

Esto es relevante porque de nuevo genera suspicacia sobre de dónde sacó Finanzas el dinero para pagar 206 millones de pesos de la deuda con la UASLP si aún no estaba vigente la herramienta legal que le daba luz verde para hacerlo.

Adicionalmente, si Finanzas pidió hasta 20 días para realizar la tramitología necesaria, de acuerdo a otro transitorio, estaría en disposición de entregar los recursos a las otras dependencias beneficiadas con incrementos presupuestales, como el Congreso, el Poder Judicial y el IFSE, hasta bien entrado diciembre.

A menos que hayan aprovechado el tiempo en el ala sur de Palacio de Gobierno para realizar los pendientes desde la aprobación del acuerdo. Tiempo tuvieron mucho.

¡HASTA MAÑANA!