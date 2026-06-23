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FALLECE CLIVE DAVIS EL PRODUCTOR MUSICAL

Por EFE

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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FALLECE CLIVE DAVIS EL PRODUCTOR MUSICAL
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      El poderoso ejecutivo de la industria musical Clive Davis, responsable de impulsar las carreras de estrellas como Bruce Springsteen, Carlos Santana y Alicia Keys, así como de las fallecidas Whitney Houston y Janis Joplin, entre muchos otros artistas, murió este lunes en Nueva York a los 94 años, informó su familia.

      Davis, considerado una figura clave en la construcción de la industria musical moderna, destacó por su capacidad para descubrir talentos y convertirlos en grandes estrellas, lo que le valió el apodo de "el hombre de los oídos de oro".

      El productor, director artístico y abogado, que ejerció como director creativo de Sony Music Entertainment, fue reconocido como un incansable buscador de éxitos y como un símbolo de continuidad en una industria marcada por cambios constantes en la cúpula directiva de las grandes discográficas, recoge el diario The New York Times. 

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