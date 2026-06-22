La fascinación por los patos: personajes antes de Merlín

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La fama de Merlín ya llegó hasta Palacio Nacional. El pato que se volvió una de las imágenes más virales durante el Mundial 2026 apareció este lunes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañado de la familia que lo cuida en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Con camiseta de la Selección Mexicana y una bufanda mundialista, Merlín pasó de caminar entre aficionados durante los festejos futbolísticos a convertirse en un personaje conocido en redes sociales, programas de televisión y ahora incluso en la agenda pública.

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Aunque el fenómeno del pato mexicano es reciente, la cultura popular lleva décadas construyendo personajes emplumados que han dejado huella en el cine, la televisión, los cómics y la animación, aquí te presentamos algunos:Pocos personajes animados tienen una trayectoria tan extensa como el Pato Donald. Creado por Walt Disney y Dick Lundy, debutó en 1934 en el cortometraje The Wise Little Hen y rápidamente se convirtió en una de las figuras centrales del universo Disney.Su temperamento explosivo, su característica forma de hablar y sus constantes problemas lo diferenciaron de otros personajes más optimistas de la época. Con el paso de las décadas protagonizó decenas de cortometrajes, series y cómics, consolidándose como uno de los personajes más reconocibles de la animación mundial.Tres años después del nacimiento de Donald apareció otro pato destinado a convertirse en leyenda: el Pato Lucas, conocido internacionalmente como Daffy Duck. Su primera aparición ocurrió en 1937 dentro de los cortometrajes de Looney Tunes.A diferencia de otros personajes animados, Lucas evolucionó constantemente. Pasó de ser un pato completamente alocado a convertirse en un personaje ambicioso, envidioso y temperamental, características que lo llevaron a protagonizar algunos de los enfrentamientos más memorables con Bugs Bunny.Dentro del universo Pokémon, pocos personajes generan tanta simpatía como Psyduck. El inseparable compañero de Misty es recordado por sus constantes dolores de cabeza, su torpeza y sus inesperados poderes psíquicos.Su popularidad se renovó con la película Detective Pikachu, donde se convirtió en uno de los personajes favoritos del público y reforzó su lugar entre las criaturas más queridas de la franquicia.No todos los patos famosos nacieron en la animación infantil. En 1973 Marvel presentó a Howard el pato, un personaje creado como sátira social y que terminó desarrollando una base de seguidores propia.Howard protagonizó cómics, tuvo una adaptación cinematográfica en los años 80 y décadas después reapareció dentro del Universo Cinematográfico de Marvel con breves participaciones en las películas de Guardianes de la Galaxia y Avengers: Endgame.Durante los años 80 y 90, otra figura emplumada encontró un lugar especial en la televisión. Se trata de Count Duckula, conocido en Hispanoamérica como el Conde Pátula, una parodia del clásico Drácula.La historia giraba en torno a un pato vampiro cuya resurrección salía mal debido a un error en el ritual, convirtiéndolo en un peculiar vampiro vegetariano más interesado en la fama y las aventuras que en asustar personas.