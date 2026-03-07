logo pulso
MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

MATÍAS FUTBOL SOCCER Y AMERICANO EN SU CUMPLE

Fallece Corey Parker en Memphis tras larga lucha contra cáncer

Su carrera incluyó papeles en Viernes 13, Will & Grace y enseñanza de actuación.

Por El Universal

Marzo 07, 2026 06:27 p.m.
A
Fallece Corey Parker en Memphis tras larga lucha contra cáncer

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- El actor Corey Parker, conocido por participar en diversas películas y series de televisión, falleció a los 60 años en Memphis, Tennessee, tras una larga lucha contra el cáncer, informó su tía Emily Parker a "TMZ".

Trayectoria y papeles destacados

Aunque no se ha dado a conocer el tipo de cáncer que padecía, su muerte ha causado conmoción entre seguidores de su trabajo. Parker inició su carrera en el cine a mediados de los años 80 y destacó con su papel de Pete en "Viernes 13, Parte V: Un nuevo comienzo", además de aparecer en el drama romántico "Nueve semanas y media", protagonizado por Kim Basinger.

En 1992 obtuvo su primer papel estelar en la comedia "Flying Blind", donde actuó junto a Téa Leoni, interpretando a un universitario torpe que inicia una relación con un personaje rebelde.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Últimos años y legado familiar

También fue recordado por su participación recurrente en "Will & Grace", donde dio vida a Josh, uno de los novios de Grace. A lo largo de su carrera participó en producciones como "Biloxi Blues", "White Palace", "Love Boat: The Next Wave", "Nashville" y "Blue Skies".

En años recientes se dedicó a la enseñanza de actuación y trabajó como asesor en series como "Sun Records" y "Ms. Marvel". Provenía además de una familia ligada al espectáculo: su madre, la actriz Rocky Parker, quien estuvo casada con Patrick Dempsey, y su hermana Noelle también se dedicaron a la actuación.

