Video delata posible culpa de chofer en accidente

Cuatro personas integrantes de una familia (padres e hijas) perdieron la vida durante un aparatoso choque registrado en el bulevar del Río Españita el pasado 15 de noviembre, a la altura del fraccionamiento Españita, en donde dos automóviles participantes acabaron destrozados y uno de ellos se volcó.

A casi tres semanas, se ha dado a conocer un video del suceso donde se observa que uno de los conductores, el de un VW Beetle donde viajaban los ahora occisos, no habría respetado la luz roja en el semáforo, provocando la colisión de un Volkswagen Golf, cuyo conductor habría ido a exceso de velocidad, según los reportes preliminares.

LOS HECHOS

El percance tuvo lugar alrededor de las ocho y media de la noche del sábado 15 de noviembre, cuando inicialmente el conductor del Beetle de color blanco, se desplazaba por la calle Valladolid del fraccionamiento Españita e intentó tomar el bulevar Río Españita.

Fue así como el Beetle fue chocado de manera aparatosa por el otro automóvil, un Volkswagen Golf de color blanco que por ahí se desplazaba con dirección a la avenida Salvador Nava.

Luego del fuerte impacto, el Golf acabó volcado con las llantas hacia arriba, mientras que el Beetle quedó a la orilla del bulevar trepado parcialmente sobre la contención.

Por desgracia, cuatro personas del Beetle perdieron la vida en el sitio a consecuencia de los fuertes golpes recibidos, se trató de un matrimonio y sus dos hijas que regresaban a su domicilio luego de haber realizado unas compras en un supermercado cercano al lugar del accidente.

Al conductor del Golf se le trasladó a un hospital a recibir atención médica, ya que también presentaban lesiones de consideración y quedó bajo custodia para ser presentado ante el Ministerio Público.

Cabe señalar que el cruce de se registró el accidente cuenta con semáforos, ya que al cruzar el bulevar Españita inicia la calle Zafiro de la colonia Valle Dorado, de ahí que se presume que uno de los conductores no habría respetado la luz roja, por lo que sobrevino el fuerte impacto.

La difusión de este video en redes sociales ha dividido opiniones ya que unos consideran que el conductor del auto donde iban las víctimas realizó maniobra imprudente y debido a ello el otro chofer lo chocó para luego volcar con el saldo ya conocido.