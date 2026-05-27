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Fallece Hilde Lara, fundador y voz de Grupo Yndio

El cantante enfrentó un cáncer prolongado que afectó su salud en los últimos meses.

Por El Universal

Mayo 27, 2026 04:05 p.m.
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Fallece Hilde Lara, fundador y voz de Grupo Yndio
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      El ecosistema musical de México registra la pérdida de una de sus figuras más emblemáticas dentro del género de la balada romántica.

      Hilde Lara, voz principal y fundador del Grupo Yndio, falleció este 27 de mayo de 2026 a la edad de 73 años.

      El deceso ocurre luego de que el artista enfrentara una batalla prolongada contra el cáncer, padecimiento que mermó su salud en los últimos meses. La noticia genera una ola de reacciones entre seguidores y colegas del gremio, quienes reconocen en Lara a un pilar de la interpretación melódica que logró conectar con diversas generaciones a través de su estilo particular.

      Originario de Hermosillo, Sonora, Hilde Lara construyó una carrera sólida que se extendió por más de 60 años. Sus inicios en la industria se remontan a su participación en agrupaciones locales como Los Danger y Los Pulpos, donde comenzó a pulir el registro vocal que más tarde le daría identidad propia.

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      No obstante, fue en 1974 cuando su integración a Grupo Yndio marcó un punto de inflexión definitivo en la historia de la música popular mexicana. Bajo su liderazgo vocal, la agrupación abandonó los sonidos convencionales para inmortalizar una estética romántica que se convirtió en su sello distintivo.

      La relevancia de Lara en la industria se mide a través de hitos comerciales y culturales significativos. Según los registros de la agrupación, el tema "Dame un beso y dime adiós" alcanzó la certificación de disco de platino debido a sus altos índices de venta y reproducción.

      Asimismo, la pieza "Herida de amor" fue acreedora a un disco de oro, consolidando la presencia del grupo en las listas de popularidad durante décadas. Otros éxitos como "Eres mi mundo" y "Línea telefónica" (esta última una adaptación que logró gran resonancia en el mercado hispano) forman parte del patrimonio sonoro que el vocalista deja como herencia.

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