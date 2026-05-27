Entérate | WhatsApp deja de funcionar en estos celulares desde junio

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WhatsApp

es uno de losmás populares, debido a su acceso fácil, sus funciones atractivas y el

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con el que cuenta. Pero lamentablemente, cada mes ciertos celulares se vuelven incompatibles con esta aplicación por un importante motivo.Ente explicamos por qué sucede eso y qué dispositivos resultarán afectados elLa app desepara fortalecer suy diseño. Sin embargo, dichas actualizaciones no son soportadas por todos los celulares, sobre todo cuando se considera que su sistema operativo es obsoleto.Al no recibir esas mejoras, los dispositivos también se vuelven mása sufrir, por lo que la aplicación prefiere dejarlosantes de exponerlos a este tipo de amenazas.A partir del próximo mes desólo estará disponible en celulares Android con versión igual o superior a 5.0, y en teléfonos iPhone conen adelante.Lo anterior significa que la mayoría de celulares lanzados en 2014 o años anteriorescon. Aquí algunosPlusiPhone 5canterioresDesire 300Desire 601Ascend G6Ascend Y530, (conocido como E610)L70L90Galaxy Core IIXperia LXperia SPSi tu celular aparece en el listado anterior o fue lanzado durante 2014, debes estar preparado, ya que en cualquier momentopodría notificarte que el sistema operativo de tu celular dejará de recibir sus actualizaciones.Pero no te preocupes, pues en caso de que esto suceda, tu. Así que lo ideal será que crees unapara no perder tu historial de chats y así transferirlo a otro dispositivo más moderno.Otra solución es recurrir a lade, aunque no ofrece las mismas ventajas de utilizar la aplicación desde la comodidad del celular, por lo que será mejor que adquieras un teléfono más actualizado que te permita disfrutar de las mejoras que la app debrinda.