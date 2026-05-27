Envía "El Chapo" nueva solicitud a juez para ser extraditado a México

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Joaquín Guzmán Loera, conocido como "El Chapo", envió su carta número 11 a la Corte Federal de Distrito Este de Nueva York, en la que insistió en su petición de ser extraditado a México.

La carta, dirigida al juez Brian Cogan, quien llevó el caso del narcotraficante y cofundador del Cártel de Sinaloa, está escrita a mano, en inglés, aunque al igual que las anteriores es confusa.

La misiva fue presentada bajo la figura legal "Pro Se", que permite que una persona se represente a sí misma ante la Corte. El sello es del 26 de mayo.

"Hola al juez de distrito, mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán, los derechos y el estado de prescripción para una apelación y una liberación de extradición de regreso a mi país", inicia el documento.

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"El Chapo" solicita también una revisión de su caso "para enmendar mi sentencia" e insiste en que sus derechos han sido violados.

Quien fuera líder del Cártel de Sinaloa agradece al Poder Judicial de Brooklyn "por responderme y presentar mi carta a los tribunales".

Cogan ya ha desestimado, por falta de mérito, las cartas anteriores del capo, quien cumple su sentencia de cadena perpetua en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado.

MÉXICO NO HA RECIBIDO SOLICITUDES

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que el gobierno federal no ha recibido información sobre las cartas de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera enviadas a una corte federal de Nueva York, en las que solicita su extradición a México y un nuevo juicio.

"No, ninguna información al respecto y si llegara a haber alguna información que llegara, tendría que llegar a la Fiscalía General de la República, pero al momento no hay ninguna información, ninguna petición tampoco", precisó el funcionario durante la conferencia matutina de este miércoles 27 de mayo.

La semana pasada, el narcotraficante envió unas cartas a autoridades estadounidenses en las que aseguró que el jurado que lo condenó a cadena perpetua y 30 años adicionales por narcotráfico y lavado de dinero en 2019, "fue intimidado por la postura del poder judicial".

"El jurado de mi juicio fue intimidado por la postura del poder judicial, y la falta de pruebas no fue suficientemente sólida como para desestimar mi caso", escribió el narcotraficante en una de las misivas.

Además, argumentó que la Justicia le está intentando "procesar por hechos" tanto en México como en Estados Unidos, "lo cual no es la forma correcta de aplicar el derecho en los tribunales federales".

"El Chapo" ha enviado en las últimas semanas diversas cartas escritas a mano y en inglés pidiendo su extradición y un nuevo proceso judicial, una solicitud que ya ha sido rechazada por el juez Brian Cogan.

Desde que fue condenado a cadena perpetua y a más de 30 años adicionales, Guzmán ha intentado recurrir la sentencia mediante recursos de apelación y escritos como este; sin embargo, no ha logrado avances en ninguno de los casos.