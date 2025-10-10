logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Fotogalería

Daños en seis autos por choques en bulevar Río Santiago

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Fallece John Lodge, cantante y bajista de The Moody Blues a los 82 Años

John Lodge, figura esencial de The Moody Blues, deja un legado imborrable en la historia del rock

Por El Universal

Octubre 10, 2025 01:11 p.m.
A
Fallece John Lodge, cantante y bajista de The Moody Blues a los 82 Años

LONDRES (AP) — John Lodge, el cantante y bajista de la banda británica de rock The Moody Blues durante más de 50 años, ha fallecido. Tenía 82 años.

El viernes, su familia expresó "con la más profunda tristeza" que Lodge murió "de manera repentina e inesperada". Añadieron que Lodge "se fue pacíficamente rodeado de sus seres queridos y los sonidos de The Everly Brothers y Buddy Holly".

Lodge, nacido en Birmingham, se unió a la banda en 1966, dos años después de su formación, junto con el también cantante Justin Hayward, tras la salida de Denny Laine y Clint Warwick. Permaneció en la banda hasta que dejó de actuar en vivo en 2018.

Lodge participó en algunos de los trabajos más conocidos de la banda, incluyendo el álbum psicodélico de 1967 "Days Of Future Passed", que es ampliamente considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales del rock, y su continuación un año después, "In Search Of The Lost Chord".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lodge también participó en el álbum de 1977 "Octave", en que The Moody Blues adoptó un sonido más orientado al pop.

Continuó grabando discos con el grupo hasta su último álbum de estudio en 2003, "December", una colección de canciones navideñas.

El grupo continuó actuando en vivo hasta 2018, el mismo año en que la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock And Roll.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fallece John Lodge, cantante y bajista de The Moody Blues a los 82 Años
Fallece John Lodge, cantante y bajista de The Moody Blues a los 82 Años

Fallece John Lodge, cantante y bajista de The Moody Blues a los 82 Años

SLP

El Universal

John Lodge, figura esencial de The Moody Blues, deja un legado imborrable en la historia del rock

Billie Eilish sufre agresión de fan en Miami
Billie Eilish sufre agresión de fan en Miami

Billie Eilish sufre agresión de fan en Miami

SLP

El Universal

Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática
Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática

Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática

SLP

El Universal

La cantante acusa al intérprete de divulgar información personal en su libro Tragos Amargos, reavivando su polémico pasado sentimental

PREMIO NOBEL DE LITERATURA
PREMIO NOBEL DE LITERATURA

PREMIO NOBEL DE LITERATURA

SLP

EFE

EL ESCRITOR HÚNGARO RECIBIÓ EL GALARDÓN "POR SU OBRA CONVINCENTE Y VISIONARIA QUE, EN MEDIO DEL TERROR APOCALÍPTICO, REAFIRMA EL PODER DEL ARTE"