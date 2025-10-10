logo pulso
Fallece hombre al empujar su automóvil

Le sobrevino un infarto y cuando llegó la ayuda ya nada había que hacer

Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Fallece hombre al empujar su automóvil

Cuando empujaba su automóvil en calles del Barrio de Santiago, a un hombre le sobrevino un infarto y finalmente quedó sin vida antes de que llegaran los paramédicos a ayudarlo. El reporte después de la medianoche de este jueves, cuando el hombre empujaba su automóvil

Nissan Versa color blanco por la calle de Ciclón en el mencionado barrio.

Fue entre las calles de 16 de Septiembre y Moctezuma, en donde le sobrevino un infarto y posteriormente arribaron los paramédicos, quienes al brindarle los primeros auxilios pero determinaron que ya se encontraba sin signos vitales.

Más tarde llegaron las autoridades y el área fue acordonada, minutos más tarde acudieron elementos de la Policía de Investigación para iniciar las indagatorias al respecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, peritos de la Vicefiscalía Científica se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista para que se le practique la autopsia y determinar las causas de la muerte.

El automóvil que empujaba el hombre fue llevado a una pensión en tanto se realizan las diligencias legales ante el Ministerio Público, donde se habría de entregar el cuerpo a los familiares para la sepultura respectiva.

