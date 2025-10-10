La sorprenden metiendo mota” al penal de La Pila

logo pulso
Por Redacción

Octubre 10, 2025 03:00 a.m.
A
Una mujer que intentó meter marihuana al penal de La Pila, fue descubierta por agentes  penitenciarios de la Guardia Civil Estatal, quienes procedieron a su detención con cinco paquetes del enervante.

Fue este jueves, día de visita, que la mujer, identificada como Karla de 38 años de edad, llegó al penal argumentando que iba a ver a un familiar interno. Se realizó el protocolo respectivo pero en el área de revisión, le fueron encontrados cinco paquetes pequeños de marihuana, confeccionados en plástico, los cuales ocultaba entre otros objetos que llevaba.

Al descubrirle la droga, la mujer fue de inmediato detenida y se le remitió ante el Ministerio Público junto con el enervante por delito contra la salud, a fin de que se le defina su situación legal.

