Fallece Kiki Shepard en Los Ángeles tras infarto masivo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).-

, reconocida por haber sido durante años la presentadora del emblemático programa musical "

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",a los, según informó TMZ.Su representante,, detalló que la conductora sufrió unel lunes en, un hecho que tomó por sorpresa a su entorno.Shepard se convirtió en una figura muy querida por el público entre, cuando formó parte del exitoso show junto a, donde además ayudó a dar proyección a nuevos talentos en el histórico teatro Apollo de Harlem.Tras su paso por el programa, continuó activa en televisión con participaciones encomo "A Different World", "Baywatch", "Baywatch Nights", "NYPD Blue", "Everybody Hates Chris", "" y "Mind Your Business", además de aparecer en la película "".También desarrolló una carrera en, formando parte de montajes encomo "Bubbling Brown Sugar", "Reggae", "Your Arms Too Short to Box With God" y "".Antes de consolidarse como conductora y actriz, inició su trayectoria en loscomo, presentándose en distintos escenarios del mundo, incluso con laLa labor filantrópica dese centró casi por completo en la lucha contra la(SCD por sus siglas en inglés). Su compromiso comenzó tras ver el sufrimiento de un amigo cercano por esta enfermedad.A través de su organización,, implementó diversospara apoyar a los pacientes y sus familias.